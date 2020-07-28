Стріляти можна без наказу: Міноборони виправило заяву про перемир'я на Донбасі

Кирило Лютий Розслідування 00:37, 29.07.2020

Міністерство оборони виправило заяву про перемир'я на Донбасі з 27 липня, уточнивши, що бійці ЗСУ можуть відкривати вогонь з метою оборони без обов'язкового дозволу командування.

Про це повідомив в Facebook користувач Тарас Дзюба, опублікувавши скріншоти заяви на сайті Міноборони в момент першої публікації і після редагування.

Спочатку в тексті було сказано: "Вогонь в разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва ЗСУ".

Однак пізніше заяву виправили: "У разі порушення противником режиму тиші і створенні загрози життю українських військовослужбовців, ЗСУ мають право відповідати на ворожі обстріли".

Як писав OBOZREVATEL:

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