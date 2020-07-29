Стріляти можна без наказу: Міноборони виправило заяву про перемир'я на Донбасі
Міністерство оборони виправило заяву про перемир'я на Донбасі з 27 липня, уточнивши, що бійці ЗСУ можуть відкривати вогонь з метою оборони без обов'язкового дозволу командування.
Про це повідомив в Facebook користувач Тарас Дзюба, опублікувавши скріншоти заяви на сайті Міноборони в момент першої публікації і після редагування.
Спочатку в тексті було сказано: "Вогонь в разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва ЗСУ".
Однак пізніше заяву виправили: "У разі порушення противником режиму тиші і створенні загрози життю українських військовослужбовців, ЗСУ мають право відповідати на ворожі обстріли".
Стріляти можна без наказу: Міноборони виправило заяву про перемир'я на Донбасі
Стріляти можна без наказу: Міноборони виправило заяву про перемир'я на Донбасі
Стріляти можна без наказу: Міноборони виправило заяву про перемир'я на Донбасі
Як писав OBOZREVATEL:
режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі почав діяти опівночі 27 липня.
Домовленість про нього була досягнута 22 липня в рамках переговорів Тристоронньої контактної групи (Україна, РФ і ОБСЄ) у форматі відеоконференції.
Втім, російські окупаційні війська одразу порушили режим тиші і протягом 27 липня тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.