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Відкрив вогонь по поліції: під Запоріжжям затриманий небезпечний кримінальник

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У Запорізькій області раніше судимий чоловік завдав важких поранень своєму знайомому, а потім, тікаючи від поліцейських, відкрив по них стрілянину.

Як повідомляє прес-служба поліції області, інцидент стався 26 жовтня в місті Енергодар в одній з квартир на вулиці Молодіжній. Тут спалахнув конфлікт з господарем 1975 року народження. Злочинець двічі вистрілив у бік знайомого. Відзначається, що потерпілого доставили в лікарню з діагнозом "проникаюче поранення ока".

Стрільцем виявився раніше судимий мешканець Енергодара 1992 року народження. Він намагався втекти в бік промислової зони біля Енергодарського шосе. "На вимоги зупинитися він погрожував зброєю і потім почав стріляти в поліцейських. Він стріляв, незважаючи на неодноразові вимоги припинити вогонь і попереджувальні постріли", - розповіли в поліції.

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Правоохоронцям довелося застосувати зброю, після чого його доставили до лікарні з діагнозом "непроникаюче травматичне поранення шиї". За даними поліції, злочинця затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України в стані алкогольного сп'яніння, він не був госпіталізований.

Кримінальне провадження відкрито за ознаками ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України ("Умисне тяжке тілесне ушкодження"). В діях підозрюваного вбачаються також ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 342 КК України ( "Опір працівникові правоохоронного органу"). Триває досудове розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львові жінка-водій нахабно збила поліцейського.

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаЗапоріжжя
Об'єкти
поліціяНаціональна поліція Українистрілянина
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