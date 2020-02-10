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11 лютого • оновлено в 03:36
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Стрілянина в Мукачевому: суд виніс рішення щодо "смотрящого від злодіїв у законі" і його спільника

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Двом затриманим у справі стрілянини в Мукачевому – Євгену Дребітку й Ігорю Смоляру – в понеділок, 10 лютого, обрали запобіжний захід.

Ужгородський міськрайонний суд відправив Смоляра під варту на 60 днів із можливістю вийти під заставу в розмірі 315 300 гривень, повідомляє mukachevo.net.

Другого підозрюваного взяли під варту на такий же термін, але із запорукою на 15 грн більше – 315 315 гривень (щоб подивитися відеотрансляції засідань, поскрольте новину вниз).

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Ігор Смоляр і Євген Дребітко

Ігор Смоляр і Євген Дребітко

Скрін відео ТСН

Підозрюваних також зобов'язали здати закордонні паспорти.

Зазначимо, 41-річний житель Мукачевого Євген Дребітко, нібито "смотрящий від злодіїв у законі" на прізвисько Білий, і 40-річний житель міста Калинівка Вінницької області Ігор Смоляр – це водії автомобілів, на яких пересувалися учасники перестрілки. Вони відмовляються давати свідчення.

Ігор Смоляр і Євген Дребітко

Ігор Смоляр і Євген Дребітко

mukachevo.net

Ігор Смоляр і Євген Дребітко

Ігор Смоляр і Євген Дребітко

ua-reporter.com

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
сул Кримінал Стрілянина в Мукачево 2020
Місце
Україна Ужгород
Теги
стрілянина видео фотографии
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Попович Олег
Попович Олег
А зачем этих дырявых задерживать, отстреливать как собак
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Та пацаны сами там разобрались бы, ланьо- манто ЧС одним больше, одним меньше - нам свами граждане Украины вообще пофик...
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Гоша Злой
Гоша Злой
залог по их весу определяли раз разница в 15 грвн за одно и то же подозрение?)
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