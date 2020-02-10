Стрілянина в Мукачевому: суд виніс рішення щодо "смотрящого від злодіїв у законі" і його спільника

Двом затриманим у справі стрілянини в Мукачевому – Євгену Дребітку й Ігорю Смоляру – в понеділок, 10 лютого, обрали запобіжний захід.

Ужгородський міськрайонний суд відправив Смоляра під варту на 60 днів із можливістю вийти під заставу в розмірі 315 300 гривень, повідомляє mukachevo.net.

Другого підозрюваного взяли під варту на такий же термін, але із запорукою на 15 грн більше – 315 315 гривень (щоб подивитися відеотрансляції засідань, поскрольте новину вниз).

Ігор Смоляр і Євген Дребітко Скрін відео ТСН

Підозрюваних також зобов'язали здати закордонні паспорти.

Зазначимо, 41-річний житель Мукачевого Євген Дребітко, нібито "смотрящий від злодіїв у законі" на прізвисько Білий, і 40-річний житель міста Калинівка Вінницької області Ігор Смоляр – це водії автомобілів, на яких пересувалися учасники перестрілки. Вони відмовляються давати свідчення.

Ігор Смоляр і Євген Дребітко mukachevo.net

Ігор Смоляр і Євген Дребітко ua-reporter.com

Як писав OBOZREVATEL:

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