Стрілянина в Мукачевому: суд виніс рішення щодо "смотрящого від злодіїв у законі" і його спільника

Двом затриманим у справі стрілянини в Мукачевому – Євгену Дребітку й Ігорю Смоляру – в понеділок, 10 лютого, обрали запобіжний захід.
Ужгородський міськрайонний суд відправив Смоляра під варту на 60 днів із можливістю вийти під заставу в розмірі 315 300 гривень, повідомляє mukachevo.net.
Другого підозрюваного взяли під варту на такий же термін, але із запорукою на 15 грн більше – 315 315 гривень (щоб подивитися відеотрансляції засідань, поскрольте новину вниз).
Ігор Смоляр і Євген Дребітко
Скрін відео ТСН
Підозрюваних також зобов'язали здати закордонні паспорти.
Зазначимо, 41-річний житель Мукачевого Євген Дребітко, нібито "смотрящий від злодіїв у законі" на прізвисько Білий, і 40-річний житель міста Калинівка Вінницької області Ігор Смоляр – це водії автомобілів, на яких пересувалися учасники перестрілки. Вони відмовляються давати свідчення.
Ігор Смоляр і Євген Дребітко
mukachevo.net
Ігор Смоляр і Євген Дребітко
ua-reporter.com
Як писав OBOZREVATEL:
Вдень 7 лютого в Мукачевому (Закарпатська область) було скоєно напад на автомобіль Артура Пашкуляка, якого пов'язують з ексдепутатом Михайлом Ланьо.
По машині була відкрита стрілянина з автомата й пістолета, також нападники застосували світлошумову гранату. Пашкуляка з пораненням у плече доставили до ужгородської клініки. Його охоронець із важким пораненням перебуває в мукачівській лікарні.
8 лютого в Нижніх Воротах Воловецького району Закарпатської області Національна поліція затримала сімох імовірних винуватців стрілянини.
За наказом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в Мукачевому запровадили посилені заходи безпеки.
Як повідомили власні джерела OBOZREVATEL, скористатися перестрілкою в Мукачевому хоче депутат Верховної Ради IX скликання Віктор Балога, який збирається домогтися призначення керівником місцевої поліції підконтрольної йому людини.
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