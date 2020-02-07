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8 лютого • оновлено в 07:51
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Поставлять "ручного" начальника поліції? З'явилися ексклюзивні дані про стрілянину в Мукачево

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На тлі перестрілки в Мукачево (Закарпатська область) депутат Верховної Ради IX скликання Віктор Балога хоче домогтися призначення "ручного" начальника місцевої поліції.

Це і спричинило бурхливу реакцію на інцидент міськради, яку очолює син нардепа – Андрій Балога. Про це повідомило джерело OBOZREVATEL.

Зазначимо, після стрілянини, що сталася вранці 7 лютого в районі вулиці Сеченова, Мукачівська міська рада звернулася до президента Володимира Зеленського за "особистим втручанням через вкрай загрозливу криміногенну ситуацію". Депутати попросили направити в місто спецпідрозділи Нацполіції і Нацгвардії.

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Фото з місця злочину

Фото з місця злочину

Пресслужба поліції

Під час нападу на Артура Пашкуляка, якого пов'язують з ексдепутатом Михайлом Ланьо, вогонь відкривали з автомата та пістолета, також була використана світлошумова граната.

У результаті Пашкуляк був поранений у плече, а Микола Смужаниця, попередньо, в область тазу.

OBOZREVATEL публікує ексклюзивні фото використаної зброї:

Пістолет Smith&Wesson Bodyguard 380

Пістолет Smith&Wesson Bodyguard 380

Автомат, ймовірно, АК-74 калібру 5,45 мм

Автомат, ймовірно, АК-74 калібру 5,45 мм

Як писав OBOZREVATEL, раніше поліція проінформувала, що під час стрілянини постраждали 24-річний та 40-річний жителі Мукачева. Вони перебувають у медустановах. Один із них у реанімації, його стан важкий.

Активіст Сергій Самиляк із Мукачева заявив, що в місті фактично криміногенна катастрофа.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Кримінал
Особа
Віктор Балога
Місце
Україна Ужгород
Теги
Національна поліція України зброя фотографии стрілянина
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wegweg wgweg
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
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