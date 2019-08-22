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Стрілянина в Кропивницькому: стало відомо, кого хотіли вбити нападники

4.1т Читати матеріал російською

Убитий в Кропивницькому адвокат Олександр Іванов став випадковою жертвою.

Як повідомляє видання "Утренний город", ціллю злочинців був інший чоловік, якого вони раніше намагалися вбити.

Відзначається, що жертвою стрільців повинна була стати людина, на яку було скоєно замах ще в квітні цього року на Ковалівці. Тоді 9 квітня близько 21:00 у одній з багатоповерхівок на вулиці Вокзальній, біля магазину "АТБ" прогримів вибух.

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Під час стрілянини біля СІЗО адвокат Іванов загинув, так як просто проходив повз місця події.

Стрілянина в Кропивницькому

Стрілянина в Кропивницькому

НПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 серпня в Кропивницького біля СІЗО застрелили адвоката Олександра Іванова. У поліції повідомили, що вогонь вівся з автомобіля за допомогою автомата.

Відзначимо, що адвокат Іванов раніше працював в правоохоронних органів. Він займав керівні посади в обласному главку, зокрема заступника начальника ГУ НП в області по слідству. До цього він очолював Ленінський районний відділ міста.

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Місце
Україна Кропивницький
Теги
поліція стрілянина вбивство
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