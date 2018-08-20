Стрілянина у Харкові: з'явилося посмертне фото вбивці поліцейського

У мережі з'явилося посмертне фото вбивці поліцейського у Харкові.

Знімок на cвоїй сторінці у Facebook опублікував нардеп від "Народного фронту", член колегії МВС Антон Геращенко.

За його словами, медики намагалися врятувати стрільця, але їм це не вдалося.

Також Геращенко звернувся з проханням до тих, что упізнав його, дзвонити в поліцію.

Нагадаємо, що раніше поліція озвучувала лише прикмети стрільця, який убив копа у Харкові.

Також у мережі з'явилося відео початку перестрілки біля мерії.

Очевидці розповіли, що нападник буквально впритул розстріляв копа, який втратив свідомість ще до приїзду "швидкої". Потерпілий охоронець перебуває в лікарні у дуже важкому стані.