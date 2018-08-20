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Стрілянина у Харкові: з'явилося посмертне фото вбивці поліцейського

7.9тЧитати новину російською

У мережі з'явилося посмертне фото вбивці поліцейського у Харкові.

Знімок на cвоїй сторінці у Facebook опублікував нардеп від "Народного фронту", член колегії МВС Антон Геращенко.

За його словами, медики намагалися врятувати стрільця, але їм це не вдалося.

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Також Геращенко звернувся з проханням до тих, что упізнав його, дзвонити в поліцію.

Нагадаємо, що раніше поліція озвучувала лише прикмети стрільця, який убив копа у Харкові.

Також у мережі з'явилося відео початку перестрілки біля мерії.

Очевидці розповіли, що нападник буквально впритул розстріляв копа, який втратив свідомість ще до приїзду "швидкої". Потерпілий охоронець перебуває в лікарні у дуже важкому стані.

Читайте всі новини по темі "Перестрілка в Харкові" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Перестрілка в Харкові
Місце
УкраїнаХарків
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Базака Татьяна
Базака Татьяна
У когo гипeртoния - срoчно чиcтитe соcyды! Этo нaвсeгда сбиваeт дaвлeние до 120/80 за 1 кyрс http://bestua.maminforum.com
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Базака Татьяна
Базака Татьяна
У когo гипeртoния - срoчно чиcтитe соcyды! Этo нaвсeгда сбиваeт дaвлeние до 120/80 за 1 кyрс http://bestua.maminforum.com
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Ответить
0
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