У Донецьку "офіцери "ДНР" влаштували криваві розбірки: п'ять жертв

У тимчасово окупованому Донецьку в ніч на 6 лютого відбулася стрілянина, в якій були вбиті п'ять осіб.

У "ДНР" визнали, що серед жертв – четверо "офіцерів" так званих МДБ і МВС самопроголошеної республіки, а також мирний житель. Повідомлення про це 8 лютого з'явилися в "офіційних" кримінальних зведеннях терористів.

Інцидент стався на розі вулиць Баркова і Кавалерійської в районі селища Чулківка – на околиці Пролетарського району Донецька.

"Загинули співробітник "МДБ ДНР" Віктор Москаленко, начальник слідчого відділу Калінінського райуправління "міліції ДНР" у Донецьку Роман Юдін, заступник начальника слідчого відділу Кіровського райуправління "міліції ДНР" у Донецьку Григорій Мажерович, співробітник "МВС" рангом нижче і водій таксі, який не має до "МВС" відношення. Москаленко був вихідцем із "МВС" і був знайомий із жертвами", – говориться в повідомленні.

Відомо, що загиблий таксист Віктор Абрамов раніше працював у ліквідованого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка. Чоловік міг стати випадковою жертвою, проте з деякими пасажирами, яких він підвозив, Абрамов був знайомий.

У Донецьку застрелили "офіцерів МДБ і МВС" Колаж

Згідно з первинною версією, знайомих розстріляв Москаленко, здійнивши після цього самогубство. За іншою інформацією "офіцерів" вбили нібито треті особи. Стрілянина велася з автомобіля, повідомляють користувачі соцмережі. Ймовірно, масове вбивство сталося на ґрунті переділу сфер впливу на потоки контрабанди в ОРДО.

За деякими даними, "начальник слідчого відділу Калінінського РУВД поліції ДНР" Юдін забезпечував прикриття контрабанди. В результаті був відправлений на пенсію за корупційні зв'язки.

Він був жителем прикордонного міста Амвросіївка Донецької області. У мирний час був депутатом міської ради від "Партії регіонів", проходив службу в прикордонній службі України на пункті пропуску "Успенка". Після окупації Донецька чоловік перейшов на службу до окупантів.

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно російські найманці цинічно обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, в який раз прикрившись мирним населенням.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram