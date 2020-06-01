Стрілянина в Броварах: 20 фігурантів під вартою

Арсен Аваков Розслідування 09:42, 1.06.2020

Отже, 20 фігурантам справи щодо стрілянини у Броварах обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без застави. Ще одну справу суд розглядатиме о 10-й. 2 особам оголошено підозру заочно – до затримання. На черзі — організатори злочину. Слідство триває!

Twitter Арсена Авкова
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Розслідування

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