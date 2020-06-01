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1 червня • оновлено в 10:53
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Арсен Аваков
Арсен Аваков
Міністр внутрішніх справ України Всі статті автора

Стрілянина в Броварах: 20 фігурантів під вартою

2.2т

Отже, 20 фігурантам справи щодо стрілянини у Броварах обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без застави. Ще одну справу суд розглядатиме о 10-й. 2 особам оголошено підозру заочно – до затримання. На черзі — організатори злочину. Слідство триває!

Стрілянина в Броварах: 20 фігурантів під вартою

Twitter Арсена Авкова

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Автор
Арсен Аваков Арсен Аваков
Тема
Перестрілка у Броварах
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Twitter Арсена Авакова
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