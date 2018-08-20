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Стрілянина у міськради Харкова: спливли дані про нападника

5.9тЧитати новину російською

У крові застреленого правоохоронцями чоловіки, який убив поліцейського під будівлею міськради Харкова була значна концентрація алкоголю.

Як розповів керівник Головного управління Національної поліції в Харківській області Олег Бех на прес-конференції 20 серпня, в крові нападника було більше 2 проміле.

За інформацією правоохоронців, нападник був 1959 року народження, місцевий житель. Однак, дана інформація ще перевіряється. За словами Беха, нападник нічого не кричав, не висував ніяких вимог.

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У поліції повідомили, що з місця події було вилучено 2 стартових пістолети, перероблених під бойові, 5 магазинів від пістолетів, а також 26 гільз.

Бех також пояснив, чому загиблого патрульного Дмитра Кирієнко не врятував бронежилет.

"Кулі потрапили в бік, в місце, де бронежилет скріплюється з двох сторін, тобто бронежилет був достатній, щоб захистити, проте кульові поранення прішліс в незахищене місце", - розповів він, додавши, що поліцейський отримав два кульові поранення.

Слідчі також дадуть оцінку діям охоронця міськради, який відкрив нападнику двері.

На даний момент слідство розглядає ряд версій: вбивство з хуліганства, вбивство з особистої неприязні до міськради, керівництву міськради або охоронної структури міськради, або привернення уваги до своєї особи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися нові подробиці стрілянини біля Харківської міськради.

Місце
УкраїнаХарків
Об'єкт
Національна поліція України
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Базака Татьяна
Базака Татьяна
Здравствуйте, y когo гипертония - срочнo чиcтитe сocyды! Это навсeгда сбивает дaвлeние до 120/80 зa 1 кyрс http://bestua.maminforum.com
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