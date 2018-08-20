Стрілянина у міськради Харкова: спливли дані про нападника

У крові застреленого правоохоронцями чоловіки, який убив поліцейського під будівлею міськради Харкова була значна концентрація алкоголю.

Як розповів керівник Головного управління Національної поліції в Харківській області Олег Бех на прес-конференції 20 серпня, в крові нападника було більше 2 проміле.

За інформацією правоохоронців, нападник був 1959 року народження, місцевий житель. Однак, дана інформація ще перевіряється. За словами Беха, нападник нічого не кричав, не висував ніяких вимог.

У поліції повідомили, що з місця події було вилучено 2 стартових пістолети, перероблених під бойові, 5 магазинів від пістолетів, а також 26 гільз.

Бех також пояснив, чому загиблого патрульного Дмитра Кирієнко не врятував бронежилет.

"Кулі потрапили в бік, в місце, де бронежилет скріплюється з двох сторін, тобто бронежилет був достатній, щоб захистити, проте кульові поранення прішліс в незахищене місце", - розповів він, додавши, що поліцейський отримав два кульові поранення.

Слідчі також дадуть оцінку діям охоронця міськради, який відкрив нападнику двері.

На даний момент слідство розглядає ряд версій: вбивство з хуліганства, вбивство з особистої неприязні до міськради, керівництву міськради або охоронної структури міськради, або привернення уваги до своєї особи.

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