Обстріл інспекторів на посту в Одеській області: з'явилися відео з камер спостереження

У мережі з'явилося відео збройного нападу на вантажному пункті контролю ваги авто на Київській трасі у селі Дачне Одеській області. На записах зафіксовані декілька нападників та їхні автомобілі.

Правоохоронці вже зареєстрували кримінальне провадження за фактом хуліганський дій, повідомили у прес-службі поліції Одещини. У ході нападу постраждали три особи (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. 18+)

"У поліцію звернувся глава громадської організації й повідомив, що група невідомих озброєних осіб напала на представника їхньої організації, яка перебувала на вантажному пункті і контролювала діяльність співробітників під час зважування вантажних авто", – уточнили правоохоронці.

Активістка Олеся Голодюк, яка оприлюднила відео з камер спостереження, повідомила, що група невідомих у масках зайшла на пост із боку села Дачне одразу після того, як там вимкнули світло.

Facebook Олеся Голодюк

"Розстріляли інспекторів "Укртрансбезпеки" й активістів "Українського транспортного союзу". Добивали людей палицями", – поділилася Голодюк.

Вона підкреслила, що поряд із місцем нападу перебували інспектори патрульної поліції, які нібито не робили спроб зупинити зловмисників.

Facebook Олеся Голодюк

Facebook Олеся Голодюк

"Бандити на очах поліцейських спокійно покинули місце злочину", – повідомила вона.

Як повідомлялося раніше, попередньо причиною атаки вважається те, "когось дуже не влаштувало, що не пропускають вантажівки з перевантаженням".

На відео присутня ненормативна лексика

Як писав OBOZREVATEL, у березні в Києві оголосили в розшук двох озброєних чоловіків, які вчинили напад на поліцейських на трасі М-21 (Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський).

Їхній автомобіль Audi на єврономерах був зупинений екіпажем патрульної поліції за порушення ПДР. Після прохання правоохоронців вийти з авто, один із чоловіків направив на них зброю.

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