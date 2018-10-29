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''Стріляли з різних сторін'': у Керчі очевидці теракту розповіли про декількох убивць

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Незважаючи на затверджену офіційну версію окупаційної влади Криму, що так званий "керченський стрілець" Владислав Росляков діяв один, очевидці кривавого розстрілу в політехнічному коледжі продовжують запевняти: вбивця працював не сам.

У Криму набирає популярності версія, що в коледжі діяли бійці невідомого спецпідрозділу, які прибули на місце події для ліквідації Рослякова, йдеться в матеріалі видання "Крим.Реалії".

Проте окупаційна влада відкидає цей варіант. "Я вам кажу в присутності преси. Ніхто нікого зі зброєю нікуди не заганяв!" - заявив журналістам так званий "глава Ради міністрів" Сергій Аксьонов.

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"Це була не одна людина, їх було кілька - тому що стріляли з декількох сторін. Просто отак от розстрілювали", - стверджує очевидиця теракту.

''Стріляли з різних сторін'': у Керчі очевидці теракту розповіли про декількох убивць

Про кілька стрільців повідомляли навіть проросійські ЗМІ

"Хтось почав затримувати цього злочинця. Хтось побіг, комусь по ногах вистрілили". "Стріляли з різних місць. Це було точно", - заявляють і інші свідки, які в той день знаходилися в будівлі коледжу.

Офіційну версію окупантів у свою чергу розгромив військовий експерт Юрій Колесников, який заявив, що для однієї людини результативність теракту була просто надзвичайною.

''Стріляли з різних сторін'': у Керчі очевидці теракту розповіли про декількох убивць

Юрій Колесников

"За 15 хвилин настріляти таку кількість людей у такому приміщенні? Це дивно. Адже вони не стоять на місці", - пояснив свою точку зору Колесніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня студент Владислав Росляков прийшов у Керченський коледж із рушницею і саморобними вибуховими пристроями і почав розстрілювати всіх, хто зустрічався йому на шляху. Після цього, за офіційною версією, він наклав на себе руки в приміщенні бібліотеки.

Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 людини і травмування майже 60-ти - вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт і вже почала своє розслідування.

Читайте всі новини по темі "Вибух у Керчі" на сайті "OBOZREVATEL".

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Вибух у КерчіПряма трансляціяЕфіри Oboz TVанексія Криму
Місце
Україна
Об'єкти
керченської стрілокРосіяКрим
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