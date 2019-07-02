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/Розслідування

"Стріляли в спину!" РНБО пішла на екстрені заходи через загибель санітарів в ООС

2.3тЧитати матеріал російською

Обстріл терористами санітарного автомобіля в зоні ООС потрібно розглянути в рамках засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк, який висловив співчуття рідним і близьким загиблих під час обстрілу в н.п. Водяне.

"Стріляти у медиків, коли вони здійснюють евакуацію поранених - все одно, що нападати зі спини на людину. Це неприпустимо як з етичної точки зору, так і з урахуванням норм міжнародного права", – заявив Данилюк.

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Секретар РНБО України наголосив, що подібні прояви агресії загрожують звести нанівець всі зусилля по мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі.

Знищений авто санітарів ЗСУ

Знищений авто санітарів ЗСУ

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 липня поблизу населеного пункту Водяне російські окупанти обстріляли санітарний автомобіль сил ООС. В результаті двоє українських військових медиків загинули, один отримав поранення.

В результаті обстрілу загинули військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Майборода та Ірина Шевченко.

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Особа
Олександр Данилюк
Місце
Україна
Теги
ООСРНБО
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Зачем в Минске?????? Владимир Александрович всех помянул шаурмой прям на запаравке, а сейчас готовит референдум, чтоб скотов, убивающих украинцев, представить к наградадам, чисто по-приколу....
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Сами и взорвали. Чтобы свести на нет усилия по прекращению войны. После подлой провокации в Керченском проливе и отказа Украины забрать своих моряков стало ясно, что люди для этой власти - ничто, мусор.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Вы хоть фотку смените! Мало того что турель видно, так еще и заднего моста практически нет, что наводит на мысли о подрыве на мине....
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Syrian Sergey
Syrian Sergey
Чечеткин Иван, какой подрыв, какая мина. Кондей взорвался.
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