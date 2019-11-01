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1 листопада • оновлено в 06:48
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/ Розслідування

Стріляли у потилицю і добивали кастетом: на Львівщині знайшли останки 61 людини. Відео 18+

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Археологи виявили на території колишньої Дрогобицької в'язниці у Львівській області останки 61 жертви сталінських репресій.

Це сталося у рамках масштабних пошуково-ексгумаційних робіт, які тривають там. Відзначається, що переважно це розстріляні чоловіки у віці від 25 до 60 років. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Щодо отворів – більшість пострілів під час розстрілів наносилися в потилицю. Помирали моментально, в іншому випадку людину добивали кастетом", – розповіла антрополог Ольга Мінейко.

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На Львівщині знайшли останки 61 людини

На Львівщині знайшли останки 61 людини

Скріншот із відео

За словами істориків, на цьому місці за часів сталінських репресій був слідчий ізолятор. Саме там НКВС вбивала людей без суду і слідства. Вчені кажуть, що на початку Другої світової війни в тюрмах тільки Західної України вбили і закатували близько 22 тис. осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Чернігівщині під фундаментом сільського будинку будівельники знайшли людські останки, які ймовірно, належать жертвам Голодомору.

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Особа
Йосип Сталін
Місце
Україна Львів
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Сралинская плядь теперь чертям зад подставляет!
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