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11 листопада • оновлено в 16:57
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/ Розслідування

"Стріляли точно росіяни!" У ЗСУ розкрили деталі ракетного обстрілу близько Петрівського

2.2т Читати матеріал російською

Українських військових в районі Петрівське-Богданівка, де проходить розведення військ, обстріляли російські окупаційні війська.

Про це в Тelegram-каналі розповів журналіст Андрій Цаплієнко, який поспілкувався з військовими в госпіталі Маріуполя.

Журналіст висловив упевненість, що обстріл точно провели росіяни, а військові підтвердили, що атака була спланована професіоналами.

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"Попадання було прямо в кузов. Все було зроблено професійно. Неможливо простому шахтарю, колгоспникові або робочому так точно потрапити в машину, яка їде", – поділився гранатометчик Ігор Гецман.

Військовий розповів, що 128-а бригада перевозила продукти на позиції ЗСУ, коли по ним почали стріляти.

"Почули постріли. Ми зупинилися і побачили, що горить проводка. Ми двоє вискочили з машини і побачили розірваний борт, а потім стали рятувати двох хлопців, які сиділи ззаду. Раптом пролунав другий постріл", – додав він.

Водій автомобіля Максим Басистий повідомив, що під обстрілами поранення отримали чотири військових. При цьому всі отримали легкі ранами. Він додав, що їх по видимому врятували "янголи-охоронці".

Обстріли на Донбасі

Обстріли на Донбасі

Infocenter-odessa

"Перший вихід ракети не побачив, лише почув вибух. Спробував направити машину в сторону, але не зміг, тому що вона вже диміла. Якби ми засумнівалися на одну-дві секунди і не вибігли з автомобіля, у нас шансів не було б, коли прилетіла друга ракета", – повідомив військовий.

За його словами, стрілок стріляв з граничної дистанції, де була влаштована засідка: "Нас чекали".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 листопада біля села Петрівське на Донбасі почалося розведення військ між Україною і терористичної "ДНР".

У той же день окупаційні війська Росії 18 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

Після терористи "ДНР" цинічно збрехали про те, що воїни ООС нібито обстріляли їх зі стрілецької зброї після відводу військ під Петровським.

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Теми
Війна на Донбасі Відведення військ на Донбасі
Особа
Андрій Цаплієнко
Місце
Україна
Теги
війна Донбас терористи "ДНР"
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hunt andres
hunt andres
Шахтеры и колхозники вас шестой год дрючат. Руку набили не хуже профессионалов)
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2
1
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Из рассказа украинского воина мы услышали легкий хлопок и у нас загорелась проводка - тогда мы остановились и решили посмотреть что это было - обнаружили полностью уничтоженный кузов как от удара 100 килограммовой бомбы в кузове сидели два киборга и разговаривали между собой по вай фаю - мы им сказали что дальше не поедем потому что в нас попала ракета скорее всего ядерная - тогда они стали вылазить с кузова ...
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2
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Он добавил, что их по видимому спасли "ангелы-хранители".... таки да одним из ангелов была ВЕДЬМА вторым САШКО БИЛЫЙ ...
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3
1

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