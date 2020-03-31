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31 березня • оновлено в 18:08
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Стріляли двоє: спливли сенсаційні факти про вбивство Нємцова

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Російський опозиційний політик Борис Нємцов був убитий з двох пістолетів двома людьми. Однак ті чеченці, які зараз відбувають термін, не мають до злочину жодного відношення.

Про це в інтерв'ю "Гордону" заявив російський економіст, колишній радник президента РФ Володимира Путіна, старший науковий співробітник Інституту Катона у Вашингтоні Андрій Ілларіонов.

"Про це газета "Коммерсант" написала ще у липні 2015 року. А повністю державна судово-медична експертиза була опублікована в моєму блозі й потім була відтворена, зокрема, на ресурсах "Каспаров.ру" і "Ехо Москви". Це було у грудні минулого року. За ці чотири місяці всі охочі могли ознайомитися", – зазначив він.

Ілларіонов наголосив, що Нємцов був убитий на мосту п'ятьма пострілами. Однак вони були здійснені з двох різних одиниць зброї. Втім, ці факти всіляко намагаються приховувати, і сприяє цьому ФСБ.

"Крім того, що є державна судово-медична експертиза, є ще балістична експертиза. Її провів інститут ФСБ. І цей матеріал є у справі. Після того, як газета "Коммерсант" у 2015 році опублікувала статтю щодо того, що державна судмедекспертиза стверджує, що вбивць було двоє, оскільки було два пістолети, через деякий час "Коммерсанту" викручують руки – і він робить нову публікацію. Пише – о, балістики поправили медекспертів: вбивця був все ж таки один. Тому що балістична експертиза каже, що пістолет був один", – розповів він, уточнивши, що така плутанина навмисне почалася у 2015 році.

Борис Нємцов

Борис Нємцов

РБК

Однак уже у 2019 році ситуація знову повторилася, але цього разу підчищати інформацію змусили вже "Ехо Москви", розповідає Ілларіонов.

"Після того, як "Ехо Москви" – спасибі йому! – публікує державну судмедекспертизу, в якій стверджується, що вбивць було двоє, наступного дня головний редактор "Еха Москви" Олексій Олексійович Венедиктов вивішує балістичну експертизу, в якій стверджується, що вбивця був один. І, здавалося б, все закрито. Медики помилилися – балістики поправили. Тобто повтор ситуації 15-го року", – зазначив ексрадник Путіна.

Але насправді, за його словами, послідовність проведення експертиз була прямо протилежною. Спочатку була балістична експертиза, а потім – медична, яка робила свої висновки через два з половиною місяці після балістичної.

Крім того, розповів Ілларіонов, балістична експертиза, здійснена інститутом ФСБ, піддалася нищівній критиці експертами з балістики під час засідань Московського військового окружного суду, коли обговорювалося це питання. Адже запрошені знавці показали, що експертиза ФСБ не відповідає жодній вимозі, якій повинні відповідати певні експертизи.

"Головна річ – це сліди бойків на гільзі. Ті, хто колись мав справу зі зброєю, бойовою або мисливською, знають, що коли стріляють, то бойок залишає на гільзі відповідний слід. У кожної зброї індивідуальний слід. І ці фотографії представлені" , – підсумував Ілларіонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Вбивство Бориса Нємцова
Особи
Андрій Ілларіонов Борис Нємцов
Місце
Росія Москва
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Это ржака! Я ржууууууу!!! :-DDDDD
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а на камерах было видно что стрелял 1
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Пигин Макс
Пигин Макс
Внаукраине Потриот, Камеры врут! Рагули точно знают!
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Исаев Максим
Исаев Максим
Название неправильное! Надо было "Бывший экономист раскрыл страшное преступление кровавого путЕнского режима"!
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