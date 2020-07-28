Стріляли біля Шумів: штаб ООС повідомив про нове порушення перемир'я на Донбасі
У вівторок, 28 липня, російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.
Як йдеться на сторінці пресцентру штабу ООС у Facebook, терористи здійснили один постріл із підствольного гранатомету біля населеного пункту Шуми (Луганський напрямок).
"Втрат у результаті ворожого пострілу немає. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали", – написано у звіті.
"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію нашої оборони", – відзначили в штабі ООС.
Також за заявками жителів прифронтових населених пунктів Донецької і Луганської областей підрозділи ДСНС зі складу Об'єднаних Сил знайшли 56 невідомих вибухових пристроїв. За добу було проведено розмінування площі понад 6 гектарів.
"Всі знайдені і вилучені вибухові пристрої будуть знищенні на спеціальних полігонах і вже ніколи не заберуть жодного життя мирних жителів", – додали у штабі.
Як писав OBOZREVATEL:
режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі почав діяти опівночі 27 липня.
Домовленість про нього була досягнута 22 липня в рамках переговорів Тристоронньої контактної групи (Україна, РФ і ОБСЄ) у форматі відеоконференції.
Втім, російські окупаційні війська одразу порушили режим тиші і протягом 27 липня тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.