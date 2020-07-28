Стріляли біля Шумів: штаб ООС повідомив про нове порушення перемир'я на Донбасі

Війна на Донбасі (джерело: Слово і Діло). Слово і Діло

У вівторок, 28 липня, російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.

Як йдеться на сторінці пресцентру штабу ООС у Facebook, терористи здійснили один постріл із підствольного гранатомету біля населеного пункту Шуми (Луганський напрямок).

"Втрат у результаті ворожого пострілу немає. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали", – написано у звіті.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію нашої оборони", – відзначили в штабі ООС.

Також за заявками жителів прифронтових населених пунктів Донецької і Луганської областей підрозділи ДСНС зі складу Об'єднаних Сил знайшли 56 невідомих вибухових пристроїв. За добу було проведено розмінування площі понад 6 гектарів.

"Всі знайдені і вилучені вибухові пристрої будуть знищенні на спеціальних полігонах і вже ніколи не заберуть жодного життя мирних жителів", – додали у штабі.

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