Стріляли 4 особи: у справі про вбивство дитини копами намітився прорив

Державне бюро розслідувань готове через один-два місяці завершити досудове розслідування у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова поліцейськими в Переяслав-Хмельницькому.
Таку заяву зробив керівник ДБР Роман Труба під час зустрічі з членами парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності у вівторок, 17 вересня, повідомляє "ТСН".
"Через місяць-два ми оголосимо про завершення досудового розслідування та визначимося з остаточною кваліфікації дій кожного з учасників, адже ми знаємо, що на місці події було чотири особи, і кожен із них стріляв. Тому тільки за допомогою експертиз ми прийдемо до висновку, хто саме зробив смертельний постріл", – поділився він.
Кирило Тлявов: у справі про вбивство намітився прорив
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Труба запевнив, що експертизи у справі вже на фінальній стадії.
Вбивство Кирила Тлявова: Труба зробив заяву
Дзеркало тижня
Як писав OBOZREVATEL:
5-річний Кирило отримав поранення в голову під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому 31 травня. Хлопчик помер 3 червня в лікарні, не приходячи до тями.
Поліцейські, як з'ясувалося, були п'яними і просто "розважалися", стріляючи по банках.
4 червня суд заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини, Володимира Петровця і Івана Приходька. Однак вони свою провину заперечували.
Незабаром підозру оголосили другу затриманих поліцейських Дмитру Кривошеї. Четверту підозра оголосили підлітку, який також був на місці злочину.
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