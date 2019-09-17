Стріляли 4 особи: у справі про вбивство дитини копами намітився прорив

Державне бюро розслідувань готове через один-два місяці завершити досудове розслідування у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова поліцейськими в Переяслав-Хмельницькому.

Таку заяву зробив керівник ДБР Роман Труба під час зустрічі з членами парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності у вівторок, 17 вересня, повідомляє "ТСН".

"Через місяць-два ми оголосимо про завершення досудового розслідування та визначимося з остаточною кваліфікації дій кожного з учасників, адже ми знаємо, що на місці події було чотири особи, і кожен із них стріляв. Тому тільки за допомогою експертиз ми прийдемо до висновку, хто саме зробив смертельний постріл", – поділився він.

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Труба запевнив, що експертизи у справі вже на фінальній стадії.

Вбивство Кирила Тлявова: Труба зробив заяву Дзеркало тижня

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