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17 вересня • оновлено в 22:14
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/ Розслідування

Стріляли 4 особи: у справі про вбивство дитини копами намітився прорив

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Державне бюро розслідувань готове через один-два місяці завершити досудове розслідування у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова поліцейськими в Переяслав-Хмельницькому.

Таку заяву зробив керівник ДБР Роман Труба під час зустрічі з членами парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності у вівторок, 17 вересня, повідомляє "ТСН".

"Через місяць-два ми оголосимо про завершення досудового розслідування та визначимося з остаточною кваліфікації дій кожного з учасників, адже ми знаємо, що на місці події було чотири особи, і кожен із них стріляв. Тому тільки за допомогою експертиз ми прийдемо до висновку, хто саме зробив смертельний постріл", – поділився він.

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Тема
Вбивство поліцією дитини під Києвом
Особа
Роман Труба
Місце
Україна
Теги
вбивство Державне Бюро Розслідувань
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