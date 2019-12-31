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31 грудня • оновлено в 11:12
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/ Розслідування

"Стріляла в пах і в голову": спливла моторошна правда про жінку-ката, віддану "ДНР" за обміном

10.9т
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В рамках обміну полоненими Україна віддала терористам "ДНР" військову злочинницю Ларису Чубарову ("Терезу"), яка була вбивцею і виконавицею жорстоких тортур над українськими вояками.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook журналістка Олена Сорока. За її словами, жорстоку росіянку впізнали самі військові на кадрах одного з пропагандистських російських ЗМІ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Лариса Чубарова (з квітами)

Лариса Чубарова (з квітами)

Скріншот відео

"Про ще одного обміняного персонажа. На фото з трояндами – громадянка Росії Лариса Чубарова, позивний "Тереза". "Вовк в овечій шкурі". Саме так її називали ті українські військові, які побували в катівнях угруповання "ДНР". За їх словами, вона не тільки катувала полонених, але і особисто їх розстрілювала", – розповідає Сорока.

За словами журналістки, їй доводилося знімати репортажі на засіданнях у справі Чубарової. На них терористка цинічно посміхалася, коли один з добровольців давав свідчення про вчинені нею злочини.

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"Я її запам'ятав по ось цьому виразу – знаєте, як мама, як психолог, спокійно так: "Витріть, ну, що ви, чоловіче!". Кров там витирала, я думав, може, рятувати прийшла! Дістала пістолет, у неї кобура була, дістала пістолет і вистрілила йому (другому українському військовому) в стегно, він впав, і пішов другий постріл, я так думаю, десь в шию, бо він більше не рухався. Другому парубкові з Нацгвардії або "правосеків" дала по вуху руків'ям і вистрілила в нього раз, два, три, чотири, п'ять, так, п'ять разів в область паху, а потім в голову. Я вже не можу точно говорити, але вони більше не рухалися", – процитувала Сорока спогади одного зі свідків звірств Чубарової.

Лариса Чубарова ("Тереза")

Лариса Чубарова ("Тереза")

NewsRoom

Журналістка зазначила, що в Україні суд першої інстанції дав "Терезі" 11 років. Її визнали винною в участі в не передбачених законом збройних формуваннях, незаконному поводженні зі зброєю, посяганні на територіальну цілісність України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Интересно, как всё успевала так называемая "палачиха" Чубарова? И на,цга,дов пытать, и быть комендантом нескольких населенных пунктов Доне/тчины, и организовывать в,зрывы в Харькове! А ещё интересно, откуда нацистская семейка яр,ошей знает, что Чубарова кого-то расстреливала? Они тоже были её жертвами? ))
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
я думал на фото Танюха идиотка,очень похожи.
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потапкин виктор
потапкин виктор
А потом она и этого "свидетеля"расстреляла.Как и писал раньше наступает время ох......х историй.Давайте селяне про вырванные зубы,отрезанные пальцы и гениталии.Только почему-то все ваши" запытанные" выглядят целыми и совершенно здоровыми.
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