"Стріляла в пах і в голову": спливла моторошна правда про жінку-ката, віддану "ДНР" за обміном

В рамках обміну полоненими Україна віддала терористам "ДНР" військову злочинницю Ларису Чубарову ("Терезу"), яка була вбивцею і виконавицею жорстоких тортур над українськими вояками.
Про це написала на своїй сторінці у Facebook журналістка Олена Сорока. За її словами, жорстоку росіянку впізнали самі військові на кадрах одного з пропагандистських російських ЗМІ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Лариса Чубарова (з квітами)
Скріншот відео
"Про ще одного обміняного персонажа. На фото з трояндами – громадянка Росії Лариса Чубарова, позивний "Тереза". "Вовк в овечій шкурі". Саме так її називали ті українські військові, які побували в катівнях угруповання "ДНР". За їх словами, вона не тільки катувала полонених, але і особисто їх розстрілювала", – розповідає Сорока.
За словами журналістки, їй доводилося знімати репортажі на засіданнях у справі Чубарової. На них терористка цинічно посміхалася, коли один з добровольців давав свідчення про вчинені нею злочини.
"Я її запам'ятав по ось цьому виразу – знаєте, як мама, як психолог, спокійно так: "Витріть, ну, що ви, чоловіче!". Кров там витирала, я думав, може, рятувати прийшла! Дістала пістолет, у неї кобура була, дістала пістолет і вистрілила йому (другому українському військовому) в стегно, він впав, і пішов другий постріл, я так думаю, десь в шию, бо він більше не рухався. Другому парубкові з Нацгвардії або "правосеків" дала по вуху руків'ям і вистрілила в нього раз, два, три, чотири, п'ять, так, п'ять разів в область паху, а потім в голову. Я вже не можу точно говорити, але вони більше не рухалися", – процитувала Сорока спогади одного зі свідків звірств Чубарової.
Лариса Чубарова ("Тереза")
NewsRoom
Журналістка зазначила, що в Україні суд першої інстанції дав "Терезі" 11 років. Її визнали винною в участі в не передбачених законом збройних формуваннях, незаконному поводженні зі зброєю, посяганні на територіальну цілісність України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Тереза" була затримана 7 квітня 2015 року за підозрою в організації вибухів у Харкові.
Під час допиту Чубарова не зізналася у своїй причетності до багатьох злочинів проти українців, серед яких і допит полонених, і формування диверсійних груп.
Терористка працювала під керівництвом так званого "начальника управління контррозвідки" "міністерства держбезпеки ДНР" і займала посаду "коменданта" кількох населених пунктів Донеччини, окупованих терористами.
Про те, що "Тереза" власними руками вбивала полонених бійців, розповідав також екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош. Аналогічні свідчення надав боєць полку "Азов" Максим Ярош.
Вирок їй виносив Київський суд Харкова. Під час процесу Чубарова подала клопотання про відвід суддів, прокурора та навіть свого адвоката.
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