"Стріляла в пах і в голову": спливла моторошна правда про жінку-ката, віддану "ДНР" за обміном

В рамках обміну полоненими Україна віддала терористам "ДНР" військову злочинницю Ларису Чубарову ("Терезу"), яка була вбивцею і виконавицею жорстоких тортур над українськими вояками.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook журналістка Олена Сорока. За її словами, жорстоку росіянку впізнали самі військові на кадрах одного з пропагандистських російських ЗМІ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Лариса Чубарова (з квітами) Скріншот відео

"Про ще одного обміняного персонажа. На фото з трояндами – громадянка Росії Лариса Чубарова, позивний "Тереза". "Вовк в овечій шкурі". Саме так її називали ті українські військові, які побували в катівнях угруповання "ДНР". За їх словами, вона не тільки катувала полонених, але і особисто їх розстрілювала", – розповідає Сорока.

За словами журналістки, їй доводилося знімати репортажі на засіданнях у справі Чубарової. На них терористка цинічно посміхалася, коли один з добровольців давав свідчення про вчинені нею злочини.

"Я її запам'ятав по ось цьому виразу – знаєте, як мама, як психолог, спокійно так: "Витріть, ну, що ви, чоловіче!". Кров там витирала, я думав, може, рятувати прийшла! Дістала пістолет, у неї кобура була, дістала пістолет і вистрілила йому (другому українському військовому) в стегно, він впав, і пішов другий постріл, я так думаю, десь в шию, бо він більше не рухався. Другому парубкові з Нацгвардії або "правосеків" дала по вуху руків'ям і вистрілила в нього раз, два, три, чотири, п'ять, так, п'ять разів в область паху, а потім в голову. Я вже не можу точно говорити, але вони більше не рухалися", – процитувала Сорока спогади одного зі свідків звірств Чубарової.

Лариса Чубарова ("Тереза") NewsRoom

Журналістка зазначила, що в Україні суд першої інстанції дав "Терезі" 11 років. Її визнали винною в участі в не передбачених законом збройних формуваннях, незаконному поводженні зі зброєю, посяганні на територіальну цілісність України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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