Стрільба та "бомби": на Одещині проходять вибори в ОТГ

В Одеській області в окремих районах у неділю, 3 червня, проходять вибори в об'єднані територіальні громади.

З самого ранку на виборчих дільницях не припиняються неприємні інциденти.

Зокрема, в поліцію надійшло повідомлення про замінування виборчих дільниць. Слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки і кінологи з собаками провели перевірку на чотирьох виборчих дільницях в Великомихайлівському і Ширяївському районах. Вибухові пристрої не виявлені.

Новини Олійник зібрався на вибори в Україну

Крім того, в с. Цебрикове поблизу виборчої дільниці стріляли з травматичної зброї.

"Один із громадян вистрілив у повітря із зареєстрованого на його ім'я травматичного пістолета. За словами чоловіка, постріл був мимовільним, коли він хотів розрядити зброю", - повідомили в поліції.

У результаті події ніхто не постраждав. Стосовно чоловіка складено протокол по ст. 174 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Потім в с. Вишневе Великомихайлівського району на території виборчої дільниці був знайдений розбитий ртутний термометр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні шість політичних партій помічені у підкупі виборців на виборах в об'єднані територіальні громади (ОТГ) 29 квітня.