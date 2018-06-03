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Стрільба та "бомби": на Одещині проходять вибори в ОТГ

1.1тЧитати новину російською

В Одеській області в окремих районах у неділю, 3 червня, проходять вибори в об'єднані територіальні громади.

З самого ранку на виборчих дільницях не припиняються неприємні інциденти.

Зокрема, в поліцію надійшло повідомлення про замінування виборчих дільниць. Слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки і кінологи з собаками провели перевірку на чотирьох виборчих дільницях в Великомихайлівському і Ширяївському районах. Вибухові пристрої не виявлені.

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Крім того, в с. Цебрикове поблизу виборчої дільниці стріляли з травматичної зброї.

"Один із громадян вистрілив у повітря із зареєстрованого на його ім'я травматичного пістолета. За словами чоловіка, постріл був мимовільним, коли він хотів розрядити зброю", - повідомили в поліції.

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У результаті події ніхто не постраждав. Стосовно чоловіка складено протокол по ст. 174 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Потім в с. Вишневе Великомихайлівського району на території виборчої дільниці був знайдений розбитий ртутний термометр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні шість політичних партій помічені у підкупі виборців на виборах в об'єднані територіальні громади (ОТГ) 29 квітня.

Місце
УкраїнаОдеса
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