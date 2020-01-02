"Страшно кричали": напередодні Нового року через падіння ліфта загинула сім'я

У Бразилії перед Новим роком у результаті падіння ліфта з дев'ятого поверху загинула сім'я з чотирьох осіб.

Як повідомляє Daily Mail, трагедія трапилася в місті Сан-Паулу.

Відомо, що 47-річна жінка спустилася у вестибюль, щоб зустріти свою 43-річну сестру, її чоловіка (45 років) та їхнього сина (19 років). Всі четверо піднялися на дев'ятий поверх, коли ліфт раптово обірвався.

Очевидці трагедії розповіли, що під час падіння люди "страшно кричали". Мешканці будинку повідомили, що ліфт часто ламався, зупинявся і люди в ньому застрягали. При цьому не відчинялися двері та не працювала аварійна кнопка. Люди скаржилися на несправності, однак власники будинку не реагували на зауваження.

Додамо, що господиня квартири була дружиною офіцера військово-морського флоту Бразилії. Загиблий 19-річний хлопець був колишнім гравцем бразильського футбольного клубу.

Місцеві ЗМІ писали, що в поліцейських звітах не зазначалося, чи були пошкоджені кабелі ліфта.

Будівля, в якій впав ліфт, призначена виключно для військовослужбовців, і була побудована у 1998 році. При цьому ліфт був новим, його встановили 23 грудня. Після загибелі людей підйомну машину закрили на перевірку.

Аварійний ліфт Daily Mail

Будинок, де трапилася трагедія Daily Mail

Загиблий 19-річний хлопець Daily Mail

Господарка квартири Daily Mail

Загиблий чоловік із дружиною Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Павлограді Дніпропетровської області обрушився ліфт з людиною всередині.

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