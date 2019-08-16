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Страшно катували: в Україну повернувся в'язень Кремля

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Із російської колонії звільнили політув'язненого українця Володимира Присича, затриманого ФСБ РФ в анексованому Криму в 2016 році.

У четвер, 25 серпня, він приїхав в Україну, повідомила на сторінці у Facebook Кримська правозахисна група з посиланням на родичів чоловіка.

"Володимир уже знаходиться вдома, в Харківській області, в родинному колі. Українець почувається задовільно, але потребує лікування і реабілітації", – сказано в повідомленні.

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"Володимир дякує всім небайдужих людей, які писали йому в колонію. Після отримання листів із Верховної Ради України та від української діаспори в США, ставлення адміністрації колонії до нього стало помітно кращим", – відзначили правозахисники.

Володимир Присич

Володимир Присич

Соцмережі

Нагадаємо, далекобійника Присича затримали 13 серпня 2016 року об 11:30 ранку в Севастополі, назвавши "шпигуном української розвідки".

14 серпня він під тиском співробітників ФСБ і тортурами електричним струмом зізнався в шпигунстві проти РФ. Українець відмовився від цих свідчень, як тільки його родичі уклали договір із незалежними адвокатами.

8 травня 2017 року "суддя Гагарінського районного суду" Севастополя Павло Крилло засудив українця до трьох років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму за нібито зберігання наркотиків, які були підкинуті в машину чоловіка.

Він відбував незаконне покарання в російській колонії російської республіки Кабардино-Балкарія.

Як писав OBOZREVATEL, 16 серпня Московський міський суд відмовив у звільненні зі слідчого ізолятора ще п'яти українських моряків-військовополонених, захоплених Росією в листопаді 2018 року.

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Теми
Анексія Криму Українські політв'язні в Росії Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Харків
Тег
Крим
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Судя по морде он страшно голодал.
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Давай мели, Емеля, твоя неделя.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Всякое уголовное гoвнo теперь на Украине жертва кровавой гэбни и узник совести. Пытали его страшно, то-то ряха поперек себя шире. Героя Украины ему! Ну а потом в цугундер, как вы любите.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Малахoв Егор, сиди ровно на бутылке и не вякай из-за поребрика.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Mihailova Kristina, сдрысни, дура.
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