Страшніше, ніж на "Титаніку": біля берегів Криму знайшли затоплений німцями теплохід "Вірменія". Відео

На дні Чорного моря знайдено теплохід "Вірменія", який був затоплений німецькою авіацією в 1941 році.

Як повідомило Російське географічне товариство (РГТ), місце загибелі "Вірменії" встановлено в 15 милях від берега Ялти (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Теплохід "Вірменія"

Затонулий теплохід особливо активно шукали останні 20 років. У 2017 році під час пошукової операції, що проводилася силами Міністерства оборони Росії, магнітометр засік на дні моря магнітну аномалію. За цими даними не можна було зрозуміти, ні що за об'єкт знаходиться на дні, ні точні координати. Але район пошуків звузився.

У березні 2020 року в ході чергової пошукової операції, район ретельно досліджували гідролокатором. І вже це дослідження показало, що на дні, дійсно, знаходиться об'єкт, що обрисами нагадує "Вірменію". Однак, стовідсоткової впевненості не було.

У квітні фахівці Центру підводних досліджень РГО спустили на дно дистанційно-керований підводний апарат. Він зробив перші підводні кадри затонулого теплохода.

"Надбудови і палуби мають жахливі сліди руйнувань – леєрні огорожі та інші вертикальні елементи вивернуті назовні. Швидше за все, це наслідки вибухів від попадання авіаційних бомб. Основні пошкодження припали на середню і носову частину надбудови ближче до лівого борту, що може свідчити про авіаційне бомбометання по курсу руху судна, тобто німецькі літаки заходили на атаку з корми", – розповів виконавчий директор ЦПД РГО Сергій Фокін.

ЦПД РГО

ЦПД РГО

Теплохід "Вірменія" проекту "Аджарія" був побудований у 1928 році в Ленінграді. Судно на 950 пасажирів було перебудовано під санітарний транспорт в Одесі в 1941 році. Замість частини кают були організовані операційні і перев'язувальні, передбачалося брати близько 400 поранених.

6 листопада 1941 року в Севастополі на борт піднялися, за різними підрахунками, від 6 до 10 тисяч біженців і поранених: жителі міста, пацієнти, лікарі та персонал декількох госпіталів, частина партійного керівництва Криму, співробітники піонертабору "Артек" і їх сім'ї. У паніці евакуації точних підрахунків ніхто не вів.

7 листопада теплохід вийшов у бік Туапсе в супроводі двох сторожових катерів, не чекаючи темряви. Через кілька годин був атакований ворожою авіацією і затонув за чотири хвилини. З усіх пасажирів вижили одиниці.

Загибель судна вважається однією з найбільш масштабних трагедій на морі в історії. Для порівняння, під час аварії "Титаніка" загинуло близько 1600 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда дослідників з Atlantic Productions показала, як через 107 років виглядав затонулий у 1912 році в Атлантичному океані пароплав "Титанік".