Страшні втрати ЗСУ під Пісками: окупанти Путіна завдали удару, сховавшись за мирними жителями

Терористи "Л/ДНР" завдали підлий удар по бійцям ЗСУ під Пісками, сховавшись за будинками мирних жителів.

Про це повідомила прес-служба штабу ООС в Facebook, відзначивши, що "ці злочинні дії характерні тільки для російських окупаційних військ". В результаті два українських військових, ще дев'ять отримали поранення і травми.

"У штабі операції Об‘єднаних сил за допомогою геоінформаційної системи було проведено реконструкцію сьогоднішнього обстрілу противником автомобіля підрозділу Об’єднаних сил з протитанкового ракетного комплексу.

Аналіз траєкторії, рельєфу місцевості та місця влучення дає підстави стверджувати, що противник знову порушив міжнародне гуманітарне право – вів вогонь з позицій, що були розташовані за будинками мирних мешканців", – сказано в звіті.

В ООС зазначили, що такі дії російських окупантів значно ускладнювали завдання ЗСУ з нанесення прицільних ударів по вогневих точках окупантів.

"Адже противник прекрасно розуміє, що українські захисники ніколи не вели, не ведуть і ніколи не будуть вести вогонь по домівках мирних жителів", – сказано в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, Росія наростила позиції уздовж лінії зіткнення на Донбасі і вглиб тимчасово окупованих території в Донецькій і Луганській областях.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!