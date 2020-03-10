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11 березня • оновлено в 00:25
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/ Розслідування

Страшні втрати ЗСУ під Пісками: окупанти Путіна завдали удару, сховавшись за мирними жителями

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Терористи "Л/ДНР" завдали підлий удар по бійцям ЗСУ під Пісками, сховавшись за будинками мирних жителів.

Про це повідомила прес-служба штабу ООС в Facebook, відзначивши, що "ці злочинні дії характерні тільки для російських окупаційних військ". В результаті два українських військових, ще дев'ять отримали поранення і травми.

"У штабі операції Об‘єднаних сил за допомогою геоінформаційної системи було проведено реконструкцію сьогоднішнього обстрілу противником автомобіля підрозділу Об’єднаних сил з протитанкового ракетного комплексу.

Аналіз траєкторії, рельєфу місцевості та місця влучення дає підстави стверджувати, що противник знову порушив міжнародне гуманітарне право – вів вогонь з позицій, що були розташовані за будинками мирних мешканців", – сказано в звіті.

В ООС зазначили, що такі дії російських окупантів значно ускладнювали завдання ЗСУ з нанесення прицільних ударів по вогневих точках окупантів.

"Адже противник прекрасно розуміє, що українські захисники ніколи не вели, не ведуть і ніколи не будуть вести вогонь по домівках мирних жителів", – сказано в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, Росія наростила позиції уздовж лінії зіткнення на Донбасі і вглиб тимчасово окупованих території в Донецькій і Луганській областях.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"В результате два украинских военных, еще девять получили ранения и травмы." это шта??????
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Xoxлы, заканчивайте вoйну! Путин ещё 16 лет будет президентом, западу теперь придётся с ним как-то договариваться, а своя рубаха ближе к телу, вас все равно сдадут!
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Новини розслідувань

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