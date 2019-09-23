Смертельна ДТП на Житомирщині: лікар повідомив про стан постраждалих

Життю десятьох постраждалих в результаті смертельної аварії в селі Великий Молодьків Новоград-Волинського району Житомирської області нічого не загрожує.

Про це у коментарі журналістам повідомив завідувач травматологічним відділенням Новоград-Волинського міськрайонного територіального медичного об'єднання Анатолій Благодир, передає кореспондент OBOZREVATEL.

Анатолій Благодир

За словами лікаря, до медичної установи надійшло 10 осіб, семеро з яких зараз перебувають у травматології, ще троє у реанімації у стані середньої важкості. Їхньому життю нічого не загрожує.

Водія вантажівки, якого також доправили в лікарню з травмами, переведено в палату із ґратами, з ним зараз розмовляють слідчі.

За словами нашого кореспондента, на жаль, один із потерпілих, який лежить у реанімації, у ДТП втратив дружину. Але, з огляду на його стан, лікарі йому про це поки не повідомляли.

У Житомирській області трапилася масштабна ДТП за участю вантажівки і автобуса ГСЧС

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у неділю ввечері, 22 вересня, в селі Великий Молодьків Новоград-Волинського району Житомирської області трапилася масштабна ДТП за участю вантажівки і автобуса. Загинули 9 осіб, ще 10 постраждали.

Пасажирами автобуса виявилися працівники КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління", які поверталися з відпочинку у Карпатах.

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