"Страйк!" ЗСУ потужним ударом розбили позицію "Л/ДНР": відео

Українські військовослужбовці розбили позицію російсько-окупаційних військ на Донбасі.

Відео прицільного удару опублікував у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

"Кажуть, що невідомі бешкетники передали найщиріші вітання 9-му полку російсько-окупаційних військ, прямим страйком по тимчасовій вогневій позиції", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні стало відомо про нові успіхи ЗСУ на Донбасі. Захисники України продовжують закріплюватися на відбитих у терористів територіях.

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