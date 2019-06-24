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"Страйк!" ЗСУ потужним ударом розбили позицію "Л/ДНР": відео

1.2тЧитати матеріал російською

Українські військовослужбовці розбили позицію російсько-окупаційних військ на Донбасі.

Відео прицільного удару опублікував у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

"Кажуть, що невідомі бешкетники передали найщиріші вітання 9-му полку російсько-окупаційних військ, прямим страйком по тимчасовій вогневій позиції", – йдеться в повідомленні.

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Війна за незалежність: ЗСУ помстилися підлим терористам на Донбасі

Як писав OBOZREVATEL, напередодні стало відомо про нові успіхи ЗСУ на Донбасі. Захисники України продовжують закріплюватися на відбитих у терористів територіях.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Шо за хрень?
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леня зе
леня зе
;););) каска здохла,но дело ее живет
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