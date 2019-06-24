"Страйк!" ЗСУ потужним ударом розбили позицію "Л/ДНР": відео

Українські військовослужбовці розбили позицію російсько-окупаційних військ на Донбасі.
Відео прицільного удару опублікував у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
"Кажуть, що невідомі бешкетники передали найщиріші вітання 9-му полку російсько-окупаційних військ, прямим страйком по тимчасовій вогневій позиції", – йдеться в повідомленні.
Як писав OBOZREVATEL, напередодні стало відомо про нові успіхи ЗСУ на Донбасі. Захисники України продовжують закріплюватися на відбитих у терористів територіях.
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