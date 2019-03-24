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"Стояв проти б*ндерівців – потрапив до ф*шистів": окупанти в Криму публічно принизили зрадника України

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На мітинг, присвячений святкуванню п'ятиріччя анексії Криму, не пустили колишнього народного депутата України від нині забороненої КПУ.

Незважаючи на проросійські погляди колаборанта, йому відмовили у відвідуванні заходу і перегородили дорогу поліцейським кордоном. Фрагмент інциденту показав у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На відео чоловік представляється останнім народним депутатом України і обурюється, чому поліція не пускає його пройти через огорожу. Щоб викликати жалість, він похвалився, що "стояв проти бандерівців". Але зрадника України все одно не стали слухати.

Зрадник України

Зрадник України

Скріншот відео

Зрадник України

Зрадник України

Скріншот відео

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Цимбалюк зазначив, що не зміг дізнатися, хто ж потрапив на скандальне відео, оскільки поплічник окупантів стояв у профіль. Однак журналіст яскраво пройшовся по його особистості жорсткою критикою.

"Стояв проти бандерівців, а потрапив до фашистів. Але факт залишається фактом: начебто Крим вже в "рідній гавані", але деяких в цю гавань вже не пускають. Їх викинули, як використані гумові рятувальні жилети", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цимбалюк розповів, що українські військові та інші силовики, які вирішили перейти на бік Росії після анексії Криму, не змогли залишитися на півострові. Замість цього їх відправляють в найвіддаленіші куточки країни-агресора або взагалі в гарячі точки, де вона веде війну.

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Тема
анексія Криму
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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