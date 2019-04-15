Стоїмо! ЗСУ завдали нищівного удару по "Л/ДНР"

На Донбасі в неділю, 14 квітня, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, водночас один раз застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння. У результаті українські бійці потужно вдарили вогнем у відповідь.

Ворог обстрілював наших захисників із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

Внаслідок обстрілу отримав поранення один військовослужбовець Об'єднаних сил.

"24"

"Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 14 квітня чотирьох окупантів знищили, трьох поранили", – йдеться в повідомленні.

З початку нинішньої доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України отримали 120 нових зразків техніки, які раніше не були на озброєнні.

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