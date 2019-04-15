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Стоїмо! ЗСУ завдали нищівного удару по "Л/ДНР"

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На Донбасі в неділю, 14 квітня, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, водночас один раз застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння. У результаті українські бійці потужно вдарили вогнем у відповідь.

Ворог обстрілював наших захисників із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

Внаслідок обстрілу отримав поранення один військовослужбовець Об'єднаних сил.

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Стоїмо! ЗСУ завдали нищівного удару по "Л/ДНР"

"24"

"Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 14 квітня чотирьох окупантів знищили, трьох поранили", – йдеться в повідомленні.

З початку нинішньої доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України отримали 120 нових зразків техніки, які раніше не були на озброєнні.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
День раздачи плюшек для ватрушек 😆
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Юг Руси
Юг Руси
А заголовок-то какой - "ВСУ нанесли сокрушительный удар". Я уж думал,фсьйо!, они уже где-то под Ростовом! А по факту, всё просто - очередная пырымога 🐷😁
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