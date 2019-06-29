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"Стіни здригаються": на Донбасі прогриміла серія вибухів

3.4тЧитати матеріал російською

На окупованій території Донбасу прокотилася хвиля вибухів і чути стрілянину з важкого озброєння.

Про це масово пишуть в соцмережі Twitter місцеві жителі. Відзначається, що звуки стрілянини почалися після 19 години вечора 29 червня.

"Макіївка 20.01 ФБ Залпи з Лісового кладовища, шлейф чутно, летить в сторону АП і там лягає", "Макіївка, Знову Лісове. Три залпи з САУ", "Авдіївка 19-03 на південному сході пару раз міномет огризнувся. Вибухи в стороні позицій", "19.00 схоже з Лісового кладовища САУ гатить, напевно 2 одиниці", "Донецьк, 19.07 Шахтарська пл. Загуркотіло осторонь Пісків, аеропорт", "Макіївка, 19:02 залпи, десь в стороні с. Лісового", "Донецьк, 19.05. на СЗ дуже потужні бахи. Заміс в р-ні АП. Макіївка, Парні залпи важкого на заході, стіни здригаються", - пишуть в мережі.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Фокус.ua

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбасстрілянинавибух
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
самоубивцы из раши перепились
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