"Стіни здригаються": на Донбасі прогриміла серія вибухів

На окупованій території Донбасу прокотилася хвиля вибухів і чути стрілянину з важкого озброєння.

Про це масово пишуть в соцмережі Twitter місцеві жителі. Відзначається, що звуки стрілянини почалися після 19 години вечора 29 червня.

"Макіївка 20.01 ФБ Залпи з Лісового кладовища, шлейф чутно, летить в сторону АП і там лягає", "Макіївка, Знову Лісове. Три залпи з САУ", "Авдіївка 19-03 на південному сході пару раз міномет огризнувся. Вибухи в стороні позицій", "19.00 схоже з Лісового кладовища САУ гатить, напевно 2 одиниці", "Донецьк, 19.07 Шахтарська пл. Загуркотіло осторонь Пісків, аеропорт", "Макіївка, 19:02 залпи, десь в стороні с. Лісового", "Донецьк, 19.05. на СЗ дуже потужні бахи. Заміс в р-ні АП. Макіївка, Парні залпи важкого на заході, стіни здригаються", - пишуть в мережі.

Війна на Донбасі Фокус.ua

Макіївка 20.01

ФБ Залпи з Лісового кладовища, шлейф чутно, летить в сторону АП і там лягає. - hochu _ domoy (@hochu_dodomu) 29 червня 2019 р

Авдіївка 19-03 на ю-сході пару раз міномет огризнувся. Вибухи в стороні позицій. - Лєтов Єгор (@ tiamat007) 29 червня 2019 р

# Макіївка

Знову Лісне.

Три залпи з САУ. - Баба Тома + 25% (@ tatyana17112009) 29 червня 2019 р

19.00 схоже з Лісного кладовище сау гатити, мати 2 одиниці. - Попіл. (@ DonBender07) 29 червня 2019 р

Донецьк 19.07

Шахтарська пл. Загуркотіло в стороні Піски, аеропорт - hochu _ domoy (@hochu_dodomu) 29 червня 2019 р

# Макіївка 19:02 залпи, десь у боці с.Лісове - Vaska z Makiivki (@VasyaMakeevskiy) 29 червня 2019 р

Донецьк 19.05

На СЗ дуже потужні бахи

Заміс в р-ні АП (



Макіївка Парні залпи важкого на заході, стіни здригаються. - hochu _ domoy (@hochu_dodomu) 29 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 червня на території терористичної "ДНР" обстріляли з мінометів будинок престарілих в місті Ясинувата.

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