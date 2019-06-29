"Стіни здригаються": на Донбасі прогриміла серія вибухів

На окупованій території Донбасу прокотилася хвиля вибухів і чути стрілянину з важкого озброєння.
Про це масово пишуть в соцмережі Twitter місцеві жителі. Відзначається, що звуки стрілянини почалися після 19 години вечора 29 червня.
"Макіївка 20.01 ФБ Залпи з Лісового кладовища, шлейф чутно, летить в сторону АП і там лягає", "Макіївка, Знову Лісове. Три залпи з САУ", "Авдіївка 19-03 на південному сході пару раз міномет огризнувся. Вибухи в стороні позицій", "19.00 схоже з Лісового кладовища САУ гатить, напевно 2 одиниці", "Донецьк, 19.07 Шахтарська пл. Загуркотіло осторонь Пісків, аеропорт", "Макіївка, 19:02 залпи, десь в стороні с. Лісового", "Донецьк, 19.05. на СЗ дуже потужні бахи. Заміс в р-ні АП. Макіївка, Парні залпи важкого на заході, стіни здригаються", - пишуть в мережі.
Війна на Донбасі
Фокус.ua
Макіївка 20.01- hochu _ domoy (@hochu_dodomu) 29 червня 2019 р
ФБ Залпи з Лісового кладовища, шлейф чутно, летить в сторону АП і там лягає.
Авдіївка 19-03 на ю-сході пару раз міномет огризнувся. Вибухи в стороні позицій.- Лєтов Єгор (@ tiamat007) 29 червня 2019 р
# Макіївка- Баба Тома + 25% (@ tatyana17112009) 29 червня 2019 р
Знову Лісне.
Три залпи з САУ.
19.00 схоже з Лісного кладовище сау гатити, мати 2 одиниці.- Попіл. (@ DonBender07) 29 червня 2019 р
Донецьк 19.07- hochu _ domoy (@hochu_dodomu) 29 червня 2019 р
Шахтарська пл. Загуркотіло в стороні Піски, аеропорт
# Макіївка 19:02 залпи, десь у боці с.Лісове- Vaska z Makiivki (@VasyaMakeevskiy) 29 червня 2019 р
Донецьк 19.05- hochu _ domoy (@hochu_dodomu) 29 червня 2019 р
На СЗ дуже потужні бахи
Заміс в р-ні АП (
Макіївка Парні залпи важкого на заході, стіни здригаються.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 червня на території терористичної "ДНР" обстріляли з мінометів будинок престарілих в місті Ясинувата.
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