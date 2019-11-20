СБУ готує підозру одеському активісту: що відомо у скандальній справі

Служба безпеки України вживає заходів для повідомлення про підозру екскерівнику відділення "Правого сектора" в Одесі Сергію Стерненку.
Про це заявила пресслужба СБУ у відповідь на запит "Українських новин". Журналісти видання запитали, чи повідомляло відомство про підозру активісту.
"На цей момент у рамках кримінального провадження проводиться комплекс слідчих (розшукових) дій, спрямованих на повідомлення особі про підозру", – сказано у відповіді.
СБУ нагадала, що розслідує справу Стерненка як вбивство та нанесення умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
Сергій Стерненко
facebook.com/sternenko
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Перший напад на Стерненка відбувся в лютому 2018 року. Тоді чоловік отримав багато саден на обличчі та поріз руки. 1 травня невідомі в Одесі вистрілили йому в потилицю.
Пізно ввечері 24 травня 2018 року в Одесі з ножем напали на колишнього лідера місцевого осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка.
Хлопець завдав одному з нападників удар ножем у живіт, після чого той помер на місці НП. Як заявляє Стерненко, він діяв нібито в рамках самооборони.
Пізніше з'ясувалося, що затриманий поліцією учасник нападу на екслідера одеського "Правого сектора" проходить у справі як свідок.
Стерненка взяли під охорону співробітники поліції особливого призначення.
У травні 2019 року в поліції заявили, що ряд речових доказів у справах про замахи на активістів в Одеській області, зокрема на Стерненка, зникли.
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