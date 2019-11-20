СБУ готує підозру одеському активісту: що відомо у скандальній справі

Служба безпеки України вживає заходів для повідомлення про підозру екскерівнику відділення "Правого сектора" в Одесі Сергію Стерненку.

Про це заявила пресслужба СБУ у відповідь на запит "Українських новин". Журналісти видання запитали, чи повідомляло відомство про підозру активісту.

"На цей момент у рамках кримінального провадження проводиться комплекс слідчих (розшукових) дій, спрямованих на повідомлення особі про підозру", – сказано у відповіді.

СБУ нагадала, що розслідує справу Стерненка як вбивство та нанесення умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Сергій Стерненко facebook.com/sternenko

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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