Стерненко пом'якшили запобіжний захід: що вирішив суд

Дар'я Дурова Розслідування 21:16, 6.08.2020 Оновлено: 21:21, 6.08.2020

Запобіжний захід Сергію Стерненку, якого звинувачують у вбивстві людини, продовжили до 21 вересня.

Йдеться про нічний домашній арешт із 21:00 до 6:00, повідомив підозрюваний на своєму Telegram-каналі.

Рішення про пом'якшення запобіжного заходу ухвалив Шевченківський районний суд Києва 6 серпня.

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