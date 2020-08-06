МоваЯзык

Топтеми:

Стерненко пом'якшили запобіжний захід: що вирішив суд

Дар'я Дурова
Розслідування
884
Сергій Стерненко

Сергій Стерненко. Facebook-сторінка активіста

Запобіжний захід Сергію Стерненку, якого звинувачують у вбивстві людини, продовжили до 21 вересня.

Йдеться про нічний домашній арешт із 21:00 до 6:00, повідомив підозрюваний на своєму Telegram-каналі.

Рішення про пом'якшення запобіжного заходу ухвалив Шевченківський районний суд Києва 6 серпня.

Скриншот

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаКриміналсудвбивствоСергій Стерненко
Поділитися в Facebook
  2. Розслідування