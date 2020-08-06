Стерненко пом'якшили запобіжний захід: що вирішив суд

Сергій Стерненко. Facebook-сторінка активіста
Запобіжний захід Сергію Стерненку, якого звинувачують у вбивстві людини, продовжили до 21 вересня.
Йдеться про нічний домашній арешт із 21:00 до 6:00, повідомив підозрюваний на своєму Telegram-каналі.
Рішення про пом'якшення запобіжного заходу ухвалив Шевченківський районний суд Києва 6 серпня.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 червня суд відправив Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Під будівлею суду того дня сталися сутички, були затримані кілька осіб, але їх потім відпустили.
Стерненко заявив, що це рішення суду повинно бути переглянуте, оскільки оскільки його "неможливо виконати".
Адвокати Сергія Стерненка подали апеляцію на рішення суду про цілодобовий домашній арешт.