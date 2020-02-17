Щодо ознаків кримінальних правопорушень Ольгою Стефанішиною, під час виконання нею посадових обов’язків заступника Міністра охорони здоров’я України в 2018-2019 рр.

Голові Верховної Ради України

РАЗУМКОВУ Д. О.

Копія:

керівникам фракцій, партій у Верховній Раді України, головам Комітетів ВРУ,

Генеральному прокурору України

Шановний Дмитре Олександровичу!

Щиро вітаємо Вас та звертаємося із наступного питання.

Громадськість України вкрай стурбована фактами входження до складу Верховної Ради України недоброчесних громадян, які своєю діяльністю нанесли суттєву шкоду громадянам України.

Розгляд цього питання є актуальним в світлі того, що Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України, яким приведено у відповідність до Конституції України положення законодавчих актів України, що забезпечили реалізацію скасування депутатської недоторканності, а саме – "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України" № 27-ІХ.

Так, до Верховної Ради України у складі партії "Голос" потрапила Ольга Стефанішина, яка зараз входить до Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, і яка має можливість негативно впливати на рішення, які приймаються Комітетом.

Раніше, до січня 2018 року, О. Стефанішина працювала на керівних посадах у Всеукраїнській мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом, і у благодійному фонді "Пацієнти України".

Із січня 2018 року Ольга Стефанішина знаходилась на посаді заступника питань європейської інтеграції Міністра охорони здоров’я України (Уляни Супрун), і персонально відповідала за питання державних закупівель ліків і медичних виробів.

Про руйнівну для охорони здоров’я українського народу діяльність О. Стефанішиної на посаді заступника міністра МОЗ України в повній мірі свідчить

ЗВІТ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених у 2017–2018 роках Міністерству охорони здоров’я України для здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій за бюджетною програмою “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру”, Затверджений рішенням Рахункової палати від 23.04.2019 № 10-2.

Висновки Рахункової палати мають, в тому числі, міжнародну вагу, оскільки Рахункова палата України спирається у своїй діяльності на основні принципи діяльності:

– Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI);

– Європейської організації вищих органів фінансового контролю (EUROSAI);

– Міжнародні стандарти вищих органів фінансового контролю (ISSAI)

Так, Аудитом Рахункової палати виявлені кричущі прорахунки і ознаки зловживання в роботі Міністерства щодо закупівель ліків під керівництвом О. Стефанішиної, зокрема:

– Станом на 01.02.2019 міжнародними спеціалізованими організаціями взагалі не було розпочато поставки лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) і медичних виробів за 16 із 40 напрямів закупівель (за видами захворювань) за кошти державного бюджету 2018 року, в тому числі для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання та хронічний вірусний гепатит, дорослих, хворих на онкогематологічні захворювання, а також вкрай необхідних імунобіологічних препаратів для профілактики і лікування захворювань з високим рівнем смертності.

– Міністерство продовжувало у 2017–2018 роках поєднувати функції як організації централізованих закупівель, так і розподілу лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) і медичних виробів між закладами охорони здоров’я, що є діяльністю, яка потенційно містить високі корупційні ризики.

– Кабінетом Міністрів України та Міністерством із 13 рекомендацій (пропозицій) Рахункової палати за результатами попереднього аудиту повністю виконано лише 4, частково – 5, не виконано – 3, одну пропозицію виконати неможливо. За таких умов порушення і недоліки набули системного характеру.

– визначена МОЗ України для вибору міжнародних спеціалізованих організацій система оцінки не передбачала показників за таким критерієм, як умови та строки постачання матеріальних цінностей, що створює ризики несвоєчасного забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами (вакцинами) і медичними виробами. Як наслідок, використання бюджетних коштів є нерезультативним.

– Закупівлі лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) і медичних виробів із залученням міжнародних спеціалізованих організацій фактично здійснюються поза межами відносин, що установлюють правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг в Україні.

– Умови договорів (угод), укладених з усіма міжнародними спеціалізованими організаціями, фактично унеможливлюють контроль за використанням коштів Державного бюджету України.

– В окремих випадках створеними МОЗ України робочими групами з питань профільного супроводу державних закупівель при формуванні переліків матеріальних цінностей не визначалися їх важливі медико-технічні характеристики і використовувалася недостовірна інформація щодо цін на лікарські засоби і медичні вироби.

Так, окремо можна акцентувати, що за сприяння заступника Міністра охорони здоров’я Ольги Стефанішиної Міністерством було закуплено 204 флакони протиботулінічної сироватки за ціною близько 96 тис. грн. за один флакон при вартості аналогів 300-500 грн./флакон чим завдано шкоду державному бюджету в розмірі близько 20 млн. грн.

Вкрай важливо підкреслити, що НЕ ВИКОНАНА пропозиція Рахункової палати щодо притягнення до відповідальності винних у виявлених порушеннях посадових осіб.

Направляємо Вам, шановний Дмитре Олександровичу, документи, що підтверджують факти службової недбалості, зловживання службовим становищем, допущені Ольгою Стефанішиною під час виконання нею посадових обов’язків заступника Міністра охорони здоров’я України. Ці дії призвели до настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяної істотної шкоди правам та інтересам пацієнтів та громадян України загалом (право на здоров’я та життя).

Дані дії можуть, зокрема, підпадати під кваліфікацію як злочини, завдані посадовою особою відповідно до наступних статей Кримінального кодексу України: часина 5 статті 191 КК України – Розтрата майна (коштів) службовими особами МОЗ України шляхом зловживання службовим становищем за попередньої змовою групою осіб в особливо великих розмірах; частина 2 статті 367 Кримінального кодексу України – Службова недбалість.

Враховуючи прийняття Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України" № 27-ІХ, на підставі наданих матеріалів, в першу чергу матеріалів Рахункової палати України, просимо Вас, шановний Дмитре Олександровичу, направити нашого листа та матеріали, що додаються, для проведення повного та якісного досудового розслідування стосовно діяльності Ольги Стефанішиної (в теперішній час народного депутата України), під час виконання нею посадових обов’язків заступника Міністра охорони здоров’я України – до слідчих органів НАБУ та Центрального Апарату ДБР, а також на адресу Генерального Прокурора України.

Ваші дії будуть принциповим і чітким сигналом для будь-кого щодо унеможливлення сховатися від відповідальності за імунітетом народного депутата України.

Просимо проінформувати про Ваше рішення з цього питання.

Додаток на 75 листах

Громадська організація "Експертна спільнота пацієнтів України"

БО "Фундація "Громадський рух "Українці проти туберкульозу"

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