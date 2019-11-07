Ставки по-крупному: спливли подробиці розстрілу айтішника в Черкасах

Знайомі ІТ-фахівця Андрія Заканича, застреленого в Черкасах у вересні цього року, підтвердили інформацію, яка з'явилася раніше, про те, що незадовго до смерті чоловіку погрожували.

Колишній однокласник загиблого, журналіст і поет Олексій Юрін повідомив OBOZREVATEL, що вперше дізнався про проблеми Заканича від його цивільної дружини на похороні.

"До цього я бачився з Андрієм у квітні на зустрічі випускників. Про жодні погрози на свою адресу він не говорив. Можливо, тоді їх іще не було", – розповів він.

37-річний Андрій Заканич

Заканича вбили пострілом у серце, коли він перебував у своєму автомобілі Nissan Leaf на вул. Гагаріна. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 ч. 1 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Хоча з моменту трагедії минуло більше півтора місяців, подробиці розслідування не розкриваються. Начальник пресслужби ГУНП в Черкаській області Дмитро Грищенко лише повідомив OBOZREVATEL, що розглядається кілька версій злочину.

Андрій Заканич часто бував за кордоном

Чоловіка застрелили в його власному автомобілі Nissan Leaf ГУНП у Черкаській області

Місце події UA: Черкаси

За даними Реєстру судових рішень, айтішнику погрожували його колишні колеги, які вимагали від нього близько $80 тис.

Заканич раніше працював у компанії "Моребіс", у якій були філії в Черкасах і Полтаві. Компанія надавала послуги з аутсорсингу для американської фармацевтичної фірми HealthPrecision. Однак робота, передбачена договором, не була виконана.

Цивільна дружина загиблого розповіла поліції, що Андрій звільнився з "Моребіс" і заснував власну фірму, куди перейшла і частина співробітників. Він отримав від HealthPrecision новий контракт і продовжив роботу з замовником. Однак колишні колеги погрожували йому фізичною розправою.

Дані Реєстру судових рішень

Крім того, у травні цього року ПП "Моребіс LV", що зареєстроване у Львові, судилося з потерпілим із вимогою спростування недостовірної інформації та стягнення моральної шкоди в сумі 100 тисяч гривень. Тоді Феміда не прийняла до розгляду позовну заяву.

OBOZREVATEL подзвонив у ПП "Моребіс ЧР" (39202894) у Черкасах, проте там порадили зв'язатися з генеральним менеджером. А в "Моребіс LV" телефони не відповідали.

Смерть Андрія Заканича шокувала його колег і знайомих. Олексій Юрін зазначив, що чоловік був абсолютно спокійною людиною.

"Андрія знаю з дитячого садочку. Для мене він був раціональним, спокійним, не конфліктним", – розповів він.

Заканич закінчив університет у Черкасах. Працював у низці ІТ-компаній. Створив свою власну систему ОСББ-онлайн (об'єднання співвласників багатоквартирних будинків), яка, за словами його колег, була ледь не першим інструментом баз даних для ОСББ.

У Андрія залишилася громадянська дружина. Дітей у них не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області виявили тіло 14-річної Дарини Дробот, яка зникла напередодні. Під час розслідування поліція затримала підозрюваного у вбивстві – 15-річного знайомого загиблої.

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