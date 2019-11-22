Став вантажем-200: офіцер ЗСУ показав знищеного терориста "ДНР". Фото

На Донбасі 16 листопада 2019 року ліквідували терориста угруповання "ДНР" Сергія Ніколаєнка.

Про це в Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Ніколенко Сергій сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Все буде Україна й перемога за нами!" – зазначив український військовий.

Відомо, що Ніколаєнко народився 21 січня 1984 року в Макіївці.

Сергій Ніколаєнко Миротворець

Сергій Ніколаєнко Миротворець

Сергій Ніколаєнко Миротворець

Сергій Ніколаєнко Миротворець

Сергій Ніколаєнко Миротворець

Сергій Ніколаєнко Миротворець

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Росії помер терорист угруповання "ДНР" Дмитро Нестеренко ("Барс"). Він помер від серцевої недостатності в Сургуті.

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі українські захисники ліквідували терориста Олександра Миронюка. Він був членом угруповання "Привид".

У зоні проведення ООС на Донбасі на Донбасі ліквідовано два терориста. Один ліквідований бойовик був з окремого механізованого полку, другий з окремої мотострілкової бригади.

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