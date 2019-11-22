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22 листопада • оновлено в 09:22
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Став вантажем-200: офіцер ЗСУ показав знищеного терориста "ДНР". Фото

2.2т
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На Донбасі 16 листопада 2019 року ліквідували терориста угруповання "ДНР" Сергія Ніколаєнка.

Про це в Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Ніколенко Сергій сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Все буде Україна й перемога за нами!" – зазначив український військовий.

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Відомо, що Ніколаєнко народився 21 січня 1984 року в Макіївці.

Сергій Ніколаєнко

Сергій Ніколаєнко

Миротворець

Сергій Ніколаєнко

Сергій Ніколаєнко

Миротворець

Сергій Ніколаєнко

Сергій Ніколаєнко

Миротворець

Сергій Ніколаєнко

Сергій Ніколаєнко

Миротворець

Сергій Ніколаєнко

Сергій Ніколаєнко

Миротворець

Сергій Ніколаєнко

Сергій Ніколаєнко

Миротворець

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Росії помер терорист угруповання "ДНР" Дмитро Нестеренко ("Барс"). Він помер від серцевої недостатності в Сургуті.

  • У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі українські захисники ліквідували терориста Олександра Миронюка. Він був членом угруповання "Привид".

  • У зоні проведення ООС на Донбасі на Донбасі ліквідовано два терориста. Один ліквідований бойовик був з окремого механізованого полку, другий з окремої мотострілкової бригади.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
ДНР терористи "ДНР" Донбас
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Комментарии на сайте не модерированы
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Нееееееее не гpaжданская вoйнa в Украине!!!
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4
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Николаенко местный. Защищал свою землю от карателей. И украины на ней больше не будет.А вот командир 128 бригады ни на какой концерт бодьше не сходит
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Недавно на сайте Новороссия писали про Штефана дырявого ,как он придумывает байки про свои перемоги,
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