Статуя вбила дівчинку в Запоріжжі: місцеві жителі підняли бунт. Відео

Жителі Запоріжжя масово опублікували в мережі заклики до земляків прийти в парк "Дубовий гай", щоб вшанувати пам'ять загиблої від падіння дерев'яної статуї 8-річної Ані Ждан і добитися покарання для винних.

Так, активіст організації "Helper Запоріжжя" Данило Щербаков опублікував на сторінці в Facebook відео, в якому закликав містян принести квіти та іграшки на місце трагедії. Збір оголосили 10 березня о 11:00 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

До нього приєдналася керівниця благодійного проєкту Ірина Лосєва і інші користувачі. "Не дамо зам'яти цю справу!" – написали в мережі.

Статуя вбила дівчинку в Запоріжжі: місцеві жителі підняли бунт 24 канал

На місці загибелі дівчинки вже почали з'являтися м'які іграшки. Швидко відреагували на трагедію і в керівництві парку, повісивши вже після НП попередження про небезпеку дерев'яних фігур.

Статуя вбила дівчинку в Запоріжжі: місцеві жителі підняли бунт zabor.zp.ua

Статуя вбила дівчинку в Запоріжжі: місцеві жителі підняли бунт zabor.zp.ua

Хоча директор "Дубового гаю" Олег Комаренко запевнив, що оголошення висіли і раніше, місцеві ЗМІ відзначили, що аркуші паперу з написом "Не лазити по дерев'яних скульптурах" з'явилися лише після смерті дитини. До того ж у парку поспішно прибрали всі статуї, крім "риби".

Статуя вбила дівчинку в Запоріжжі: місцеві жителі підняли бунт zabor.zp.ua

Статуя вбила дівчинку в Запоріжжі: місцеві жителі підняли бунт zabor.zp.ua

Відвідувачі також розповіли, що статуя ведмедя падала і раніше, проте її ставили назад, про що директор, всупереч його запереченням, знав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, статуя впала на дівчинку 8 березня. Її непритомну відвезли в лікарню. Про смерть дитини стало відомо 9 березня.

Адміністрація парку відхрестилася від НП. Директор Олег Комаренко заявив, що статую раніше зняли і вона не була на балансі, проте якась група людей нібито знову поставила "ведмедя" на місце.

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