Статуя вбила дівчинку в Запоріжжі: батькам заплатили 100 тисяч, а в місті назріває бунт

У Запоріжжі 12 березня проведуть в останню путь восьмирічну Анну Ждан, яка загинула в парку "Дубовий гай" від падіння скульптури "Маша і Ведмідь".

Водночас влада виплатила сім'ї загиблої 100 тисяч гривень компенсації й створила спеціальну комісію з розслідування щодо директора парку, однак у місті вже назріває бунт. Про це повідомляє Z-city.

Як написав у соцмережах адвокат батьків Ані Володимир Ляпін, прощатися із дитиною будуть за адресою: вулиця Шкільна, 46, другий під'їзд. Початок панахиди – о 10:00. А на 18 березня у Запоріжжі запланований мітинг.

Аню Ждан проведуть в останню путь 12 березня

Зазначається, що його учасники сподіваються на зустріч із мером або уповноваженим представником Запорізької міськради. Вони хочуть почути від влади про результати службового розслідування щодо трагедії, а також щодо стану всіх атракціонів у "Дубовці".

На 18 березня в Запоріжжі запланований мітинг Facebook/Володимир Ляпін

Як видно з розпорядження, опублікованого на сайті мерії, щодо директора ЦПКіВ "Дубовий гай" Олега Комаренка вже розпочато розслідування. А також створено відповідну комісію, яка буде його вести.

У Запоріжжі створено комісію з розслідування смерті дівчинки в парку "Дубовий гай" z-city.com.ua

Очолить її директор департаменту інфраструктури Запорізької міськради Владислав Коноваленко, також до її складу увійдуть ще четверо представників. Свої висновки комісія повинна надати 10 квітня.

Крім цього, було ухвалено рішення виділити родині загиблої Ганни Ждан 100 тисяч гривень матеріальної допомоги. Документ підписав мер Запоріжжя Володимир Буряк.

Родині загиблої Ані Ждан виділили 100 тисяч гривень матеріальної допомоги z-city.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Статуя в парку "Дубовий гай" у Запоріжжі впала на дівчинку 8 березня. Її без свідомості відвезли до лікарні. Водночас про смерть дитини стало відомо 9 березня.

Адміністрація парку, де дерев'яна 200-кілограмова статуя вбила 8-річну Аню Ждан, заявила, що скульптура не перебуває на балансі комунального підприємства і її збиралися знищити.

Жителі Запоріжжя масово опублікували в мережі заклики до земляків прийти в парк "Дубовий гай", щоб вшанувати пам'ять загиблої Ані Ждан і добитися покарання для винних.

У Запоріжжі вшанували пам'ять загиблої від падіння дерев'яної статуї в парку "Дубовий гай" 8-річної Ані Ждан. До місця трагедії люди принесли багато квітів і м'яких іграшок. Водночас представники влади проігнорували такий захід.

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