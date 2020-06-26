Стаття "Екоцид": СБУ розслідує провину чиновників у потопах на заході України

Служба безпеки України почала розслідування за статтею "Екоцид", під час якого має намір встановити обставини, які вплинули на затоплення західних областей України. А саме перевірити факти незаконної вирубки лісу, порушень у лісогосподарській діяльності та безвідповідальності чиновників.

Як повідомили в пресслужбі СБУ, їх оперативники зафіксували масове знищення рослинного світу на затоплених територіях, що, на їхню думку, могло призвести до екологічної катастрофи.

"Служба передала до органів прокуратури матеріали про незаконну вирубку лісів, неналежне здійснення лісогосподарської діяльності та невиконання заходів з охорони навколишнього природного середовища уповноваженими особами на території західних областей України", – заявили в відомстві.

За цими фактами прокуратура Івано-Франківської області розпочато кримінальне провадження за ст. 441 ККУ (Екоцид).

СБУ почала розслідування причин повені на заході України Пресслужба СБУ

СБУ почала розслідування причин повені на заході України Пресслужба СБУ

СБУ почала розслідування причин повені на заході України Пресслужба СБУ

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як вирубка лісів вплинула на повінь на заході України.