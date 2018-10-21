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Влада знає не все: ветеран АТО розповів про вбивства і суїциди в армії

10.8тЧитати матеріал російською

Офіційна статистика суїцидів і вбивств у Збройних силах України не відображає реальну картину і є заниженою.

Таку заяву зробив в ефірі ObozTV ветеран АТО, експерт Міжнародного інституту демократій Євген Дикий, коментуючи офіційні дані про майже 900 небойових втрат серед українських військових з початку війни на Донбасі.

"Це та статистика, яку знає наша військова влада, але знає вона не все. У побратимів є можливість приховати самогубство або якийсь інцидент між своїми..." - пояснив він.

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"Розумієте, коли людина чесно воювала, а потім в неї "клямка впала", або якщо людина сама не винна, а у когось поруч "клямка впала", і людина через це загинула... Ви розумієте, що тоді жодних виплат родині не передбачається? Тому, насправді, статистика неповна. У ситуаціях, коли у побратимів є можливість, приховують втрату і видають за бойову, щоб родина отримувала виплати", - розповів ветеран АТО.

За словами Дикого, "якщо за статистикою 900, значить, реально вважайте - 1000".

Зазначимо, раніше головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що в 2014-2018 роках через самогубства і навмисні вбивства загинули майже 900 українських військових.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 жовтня в Броварах під Києвом офіцер наклав на себе руки прямо в військовій частині. Військового знайшли повішеним.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVВійна на Донбасі
Особа
Євген Дикий
Місце
Україна
Об'єкти
Збройні сили УкраїниарміяАТОсамогубство
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
А неужели так уж надо сообщать эту информацию сейчас, во время войны? Дикий и есть дикий.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
С 2014 - 2017 года более 10 тыс. украинских военнослужащих погибли и были ранены не в результате боевых действий. Об этом заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил вчера в эфире телеканала ZIK. https://www.unian.net/war/2212834-neboevyie-poteri-armii-v-ato-s-2014-goda-sostavili-bolee-10-tyisyach-chelovek-matios.html Циферка 900 брехня.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Чудеса...
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