Влада знає не все: ветеран АТО розповів про вбивства і суїциди в армії

Офіційна статистика суїцидів і вбивств у Збройних силах України не відображає реальну картину і є заниженою.

Таку заяву зробив в ефірі ObozTV ветеран АТО, експерт Міжнародного інституту демократій Євген Дикий, коментуючи офіційні дані про майже 900 небойових втрат серед українських військових з початку війни на Донбасі.

"Це та статистика, яку знає наша військова влада, але знає вона не все. У побратимів є можливість приховати самогубство або якийсь інцидент між своїми..." - пояснив він.

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"Розумієте, коли людина чесно воювала, а потім в неї "клямка впала", або якщо людина сама не винна, а у когось поруч "клямка впала", і людина через це загинула... Ви розумієте, що тоді жодних виплат родині не передбачається? Тому, насправді, статистика неповна. У ситуаціях, коли у побратимів є можливість, приховують втрату і видають за бойову, щоб родина отримувала виплати", - розповів ветеран АТО.

За словами Дикого, "якщо за статистикою 900, значить, реально вважайте - 1000".

Зазначимо, раніше головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що в 2014-2018 роках через самогубства і навмисні вбивства загинули майже 900 українських військових.

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