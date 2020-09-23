Військовий експерт: РФ пустить проти України інформаційні війська, а Білорусь не віддасть

Масштабні військові навчання "Кавказ-2020" не становлять загрози для України. Війська РФ в анексованому Криму не будуть задіяні для організації "сухопутного коридору".

Наразі немає ознак того, що Кремль готується йти в широкомасштабний наступ на Україну. Але Білорусь він не віддасть Заходу за жодних умов. Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив військовий експерт Олег Стариков.

– Практично щоразу, коли Росія проводить масштабні навчання "Кавказ", усі згадують 2008 рік, підготовку до наступу на Грузію. Ми можемо проводити такі ж паралелі і зараз щодо "Кавказу-2020"?

– Ні, це зовсім інша геополітична ситуація і ситуація на театрі військових дій. Вони проводять вчення планово. Відповідно до всіх міжнародних домовленостей Російська Федерація, як і всі країни, що входять в ОБСЄ, зокрема й Україна, під час проведення навчань ухвалює відповідні рішення про допуск іноземних контингентів на свою територію.

РФ говорить про навчання світовій спільноті, запрошує спостерігачів, запрошує країни, які будуть у них брати участь, і проводить фронтальне бойове злагодження.

Зараз вони вибрали Південний військовий округ, куди входить окупований Крим. Навчання відбуваються на південно-західному театрі воєнних дій.

Усі спостерігачі дивляться. Я впевнений, що американці повісили своє космічне угруповання, яке спостерігає за навчаннями. Росіяни нічого не приховують і показують усе в режимі онлайн.

Багато хто говорить про наступ, але я можу сказати: якщо росіяни будуть щось робити, за 2 тижні до цього я вам сам скажу.

– А ви звідки дізнаєтеся?

– Справа в тому, що людина, яка хоч трохи розбирається у військовій справі, яка має військову освіту, побачить певні розвідувальні ознаки, геополітичну ситуацію, яка дає підстави вважати, що щось буде.

Зараз ніяких ознак загрози для України з боку Російської Федерації немає.

– Тоді питання по Криму. Ви зазначили, що він пов'язаний із цими навчаннями. Дехто з експертів каже, що як варіант Росія може реалізувати сценарій сухопутного коридору. Мовляв, воду нічим підвести, а так – можливо.

– Ні, як військова складова це малоймовірно. Переважно це буде в межах дипломатичної та інформаційної складової, надалі – гуманітарної, в якій буде задіяний весь арсенал інформаційних військ Російської Федерації.

Ми побачимо, що буде далі. Чи піде Росія цим шляхом або спустить усе на гальма. Тому що вже осінь, дощі.

Володимир Путін.

– Чи можемо ми пов'язувати ці вчення з тим, що відбувається на Донбасі? Можливо, частина військ, які пройдуть ці вишколи, пізніше опиниться на окупованій частині України, щоб посилити своє угруповання?

– Справа в тому, що на території ОРДЛО перебуває вищий командний склад і радники. Якісь підрозділи є в тактичній ланці – вони періодично заходять і виходять. На постійній основі вони там не перебувають.

В принципі, у них особистий склад навчений, вони теж проводять навчання і тактичної, і оперативної ланки. А в Сирії відпрацьовують не так навички особового складу, скільки використання нових озброєнь тощо.

Тому Україна для них – зона політичного домінування.

– Російський військовий експерт Павло Фельгенгауер озвучив думку – і тут ваші позиції збігаються, – що Україна не підпадає під нинішній інтерес Російської Федерації, якщо тільки у нас не буде великих протистоянь усередині країни. А ось Білорусь – цілком можливо. Що Росія готується до військового вторгнення. Як думаєте, зараз є певна загроза для білорусів?

– Справа в тому, що в сучасних формах ведення бойових дій ніяких широкомасштабних наступальних дій – фронтами, арміями – не існує. Максимум – тактична ланка.

Приклади – Іловайськ і Дебальцеве, де Російська Федерація бригадою розв'язала свої стратегічні завдання, змусила Україну підписати "Мінськ-1" і "Мінськ-2". Те ж саме і тут. Ніяких широкомасштабних наступальних озброєнь не буде.

Білорусь сама по собі – це військовий плацдарм, який розташований у тілі Європи. На території Білорусі перебувають два стратегічні об'єкти Росії, зокрема й станція попередження про ракетний напад у Барановичах, на якій несуть службу 2 тисячі військовослужбовців. Вона повністю тримає західну групу до Норвегії.

Якщо ця станція буде виведена зі складу РФ, стратегічну ядерну рівновагу у світі буде порушено. І навіть США не допустять того, щоб станція була закрита.

У Білорусі також розташований командний вузол зв'язку військово-морського флоту РФ. Крім того, територією країни проходить нафтопровід "Дружба".

Тому Російська Федерація ніколи не віддасть Білорусь західному світу. Вона буде робити все можливе, не військовими, а політичними, дипломатичними способами, щоб Республіка Білорусь залишилася під впливом РФ.

У разі чого вона може ввести в Білорусь частину національної гвардії або частину своїх збройних сил, миротворчі підрозділи – для захисту своїх особливо важливих об'єктів.

Тому в Білорусі не буде передавання влади від Лукашенка комусь іншому. РФ цього не допустить.

"Білорусь – це військовий плацдарм у тілі Європи, і РФ ніколи його не віддасть".

– І наостанок – про двосторонню інспекцію на лінії розмежування на Донбасі. Наскільки можливо, щоб у ній брали участь українські військові, щоб це було прозоро?

– Усе повинно відбуватися відповідно до методології ООН. Однією з форм врегулювання конфлікту є повне припинення вогню, надання допомоги в створенні зони безпеки й надання допомоги в перехідному законодавстві.

До складу інспекції, яка буде проходити на чолі наглядової місії ОБСЄ, входитимуть військовослужбовці української та російської армій із СЦКК.

І тепер завдання нашої СБУ, наших прикордонних військ, коли будуть подаватися списки – подивитися на паспорти РФ.