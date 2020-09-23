Військовий експерт: РФ пустить проти України інформаційні війська, а Білорусь не віддасть

Масштабні військові навчання "Кавказ-2020" не становлять загрози для України. Війська РФ в анексованому Криму не будуть задіяні для організації "сухопутного коридору".

Наразі немає ознак того, що Кремль готується йти в широкомасштабний наступ на Україну. Але Білорусь він не віддасть Заходу за жодних умов. Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив військовий експерт Олег Стариков.

– Практично щоразу, коли Росія проводить масштабні навчання "Кавказ", усі згадують 2008 рік, підготовку до наступу на Грузію. Ми можемо проводити такі ж паралелі і зараз щодо "Кавказу-2020"?

– Ні, це зовсім інша геополітична ситуація і ситуація на театрі військових дій. Вони проводять вчення планово. Відповідно до всіх міжнародних домовленостей Російська Федерація, як і всі країни, що входять в ОБСЄ, зокрема й Україна, під час проведення навчань ухвалює відповідні рішення про допуск іноземних контингентів на свою територію.

РФ говорить про навчання світовій спільноті, запрошує спостерігачів, запрошує країни, які будуть у них брати участь, і проводить фронтальне бойове злагодження.

Зараз вони вибрали Південний військовий округ, куди входить окупований Крим. Навчання відбуваються на південно-західному театрі воєнних дій.

Усі спостерігачі дивляться. Я впевнений, що американці повісили своє космічне угруповання, яке спостерігає за навчаннями. Росіяни нічого не приховують і показують усе в режимі онлайн.

Багато хто говорить про наступ, але я можу сказати: якщо росіяни будуть щось робити, за 2 тижні до цього я вам сам скажу.

– А ви звідки дізнаєтеся?

– Справа в тому, що людина, яка хоч трохи розбирається у військовій справі, яка має військову освіту, побачить певні розвідувальні ознаки, геополітичну ситуацію, яка дає підстави вважати, що щось буде.

Зараз ніяких ознак загрози для України з боку Російської Федерації немає.

– Тоді питання по Криму. Ви зазначили, що він пов'язаний із цими навчаннями. Дехто з експертів каже, що як варіант Росія може реалізувати сценарій сухопутного коридору. Мовляв, воду нічим підвести, а так – можливо.

– Ні, як військова складова це малоймовірно. Переважно це буде в межах дипломатичної та інформаційної складової, надалі – гуманітарної, в якій буде задіяний весь арсенал інформаційних військ Російської Федерації.

Ми побачимо, що буде далі. Чи піде Росія цим шляхом або спустить усе на гальма. Тому що вже осінь, дощі.

– Чи можемо ми пов'язувати ці вчення з тим, що відбувається на Донбасі? Можливо, частина військ, які пройдуть ці вишколи, пізніше опиниться на окупованій частині України, щоб посилити своє угруповання?

– Справа в тому, що на території ОРДЛО перебуває вищий командний склад і радники. Якісь підрозділи є в тактичній ланці – вони періодично заходять і виходять. На постійній основі вони там не перебувають.

В принципі, у них особистий склад навчений, вони теж проводять навчання і тактичної, і оперативної ланки. А в Сирії відпрацьовують не так навички особового складу, скільки використання нових озброєнь тощо.

Тому Україна для них – зона політичного домінування.

– Російський військовий експерт Павло Фельгенгауер озвучив думку – і тут ваші позиції збігаються, – що Україна не підпадає під нинішній інтерес Російської Федерації, якщо тільки у нас не буде великих протистоянь усередині країни. А ось Білорусь – цілком можливо. Що Росія готується до військового вторгнення. Як думаєте, зараз є певна загроза для білорусів?

– Справа в тому, що в сучасних формах ведення бойових дій ніяких широкомасштабних наступальних дій – фронтами, арміями – не існує. Максимум – тактична ланка.

Приклади – Іловайськ і Дебальцеве, де Російська Федерація бригадою розв'язала свої стратегічні завдання, змусила Україну підписати "Мінськ-1" і "Мінськ-2". Те ж саме і тут. Ніяких широкомасштабних наступальних озброєнь не буде.

Білорусь сама по собі – це військовий плацдарм, який розташований у тілі Європи. На території Білорусі перебувають два стратегічні об'єкти Росії, зокрема й станція попередження про ракетний напад у Барановичах, на якій несуть службу 2 тисячі військовослужбовців. Вона повністю тримає західну групу до Норвегії.

Якщо ця станція буде виведена зі складу РФ, стратегічну ядерну рівновагу у світі буде порушено. І навіть США не допустять того, щоб станція була закрита.

У Білорусі також розташований командний вузол зв'язку військово-морського флоту РФ. Крім того, територією країни проходить нафтопровід "Дружба".

Тому Російська Федерація ніколи не віддасть Білорусь західному світу. Вона буде робити все можливе, не військовими, а політичними, дипломатичними способами, щоб Республіка Білорусь залишилася під впливом РФ.

У разі чого вона може ввести в Білорусь частину національної гвардії або частину своїх збройних сил, миротворчі підрозділи – для захисту своїх особливо важливих об'єктів.

Тому в Білорусі не буде передавання влади від Лукашенка комусь іншому. РФ цього не допустить.

– І наостанок – про двосторонню інспекцію на лінії розмежування на Донбасі. Наскільки можливо, щоб у ній брали участь українські військові, щоб це було прозоро?

– Усе повинно відбуватися відповідно до методології ООН. Однією з форм врегулювання конфлікту є повне припинення вогню, надання допомоги в створенні зони безпеки й надання допомоги в перехідному законодавстві.

До складу інспекції, яка буде проходити на чолі наглядової місії ОБСЄ, входитимуть військовослужбовці української та російської армій із СЦКК.

І тепер завдання нашої СБУ, наших прикордонних військ, коли будуть подаватися списки – подивитися на паспорти РФ.