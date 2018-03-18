Старалися не афішувати: на Донбасі вибухнуло півдесятка терористів

За даними української розвідки, щонайменше п'ятеро бойовиків 7-ї окремої мотострілкової бригади російсько-окупаційних військ ("ЛНР") постраждали в результаті вибуху ручної гранати.

"Як з'ясувалося, детонація боєприпасу з невідомих причин сталася в кишені одного з бойовиків. У результаті гри в "кишеньковий більярд", ще чотири горе-воїна з пораненнями різного ступеня тяжкості доставлені в хірургічне відділення лікарні в місті Єнакієве", - повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook.

Зараз "слідчі органи" окупаційної адміністрації намагаються пов'язати вибух з діями української диверсійної групи, йдеться у повідомленні.

"Безпосередні командири намагалися приховати інцидент, "списавши" поранення підлеглих на бойові втрати. Поки вони думали, як логічно пояснити неспроможність "постраждалих", інформацію про подію дізналося не тільки вище командування, а й стало відомо широкій громадськості", - відзначили в штабі.

Як повідомляв "Обозреватель", в суботу, 17 березня, в результаті вибуху ручної гранати загинув військовослужбовець Краматорського прикордонного загону, ще один отримав поранення.