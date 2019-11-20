"Не зроблять до грудня": Росії пригадали пропаганду про міст у Станиці Луганській. Відеофакт

Україна встигла закінчити відновлення моста біля Станиці Луганської на Донбасі до заявленого терміну – початку грудня, незважаючи на пропагандистські заяви РФ про "повільну" роботу.

Про це на своїй сторінці у Twitter нагадав блогер із ніком Necro Mancer. Він показав відео, на якому депутат російської Держдуми, голова шовіністичної партії "Родина" Олексій Журавльов дорікає українській стороні в нібито зриві відкриття моста (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Олексій Журавльов Скрін відео

Політик, який побував спочатку в Станиці Луганській, а потім у Золотому, заявляв:

"Щось розбирають там, дивлюся, вивозять як мокре горить. Якщо так будуть йти роботи, звичайно, до жодного грудня вони зроблені не будуть. Вчергове, як ми бачимо, їх плани залишаються лише планами".

Відкритий міст twitter.com/666_mancer

Відкритий міст twitter.com/666_mancer

А тепер послухаємо, що на початку листопада нам заявляв хтось # Журавльов з ГД РФ: "Якщо так будуть йти роботи, звичайно ні до якого грудня вони зроблені не будуть. У черговий раз, як ми бачимо, їх плани залишаються лише планами" # кормімватуговном https://t.co/f9cKWPmZS5 # СтаніцаЛуганская pic.twitter.com/vj2Jsf3TYZ - Necro Mancer (@ 666_mancer) November 20, 2019

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у середу, 20 листопада, прибув до Станиці Луганської на Донбасі, щоб відкрити відремонтований міст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні українська сторона закінчила роботи з розмінування біля моста в Станиці Луганській на Донбасі.

При цьому терористи "ЛНР" зірвали початок робіт із відновлення зруйнованого моста. Так, 31 серпня окупаційна адміністрація відмовила представникам "Укртрансмоста" в доступі до зруйнованої частини споруди на ділянці розведення №1.

Незабаром процес відновлення моста за дорученням Володимира Зеленського почали транслювати онлайн.

У мережі також з'явилися фотографії проведених робіт.

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