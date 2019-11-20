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20 листопада • оновлено в 20:54
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"Не зроблять до грудня": Росії пригадали пропаганду про міст у Станиці Луганській. Відеофакт

2.6т
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Україна встигла закінчити відновлення моста біля Станиці Луганської на Донбасі до заявленого терміну – початку грудня, незважаючи на пропагандистські заяви РФ про "повільну" роботу.

Про це на своїй сторінці у Twitter нагадав блогер із ніком Necro Mancer. Він показав відео, на якому депутат російської Держдуми, голова шовіністичної партії "Родина" Олексій Журавльов дорікає українській стороні в нібито зриві відкриття моста (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Олексій Журавльов

Олексій Журавльов

Скрін відео

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Політик, який побував спочатку в Станиці Луганській, а потім у Золотому, заявляв:

"Щось розбирають там, дивлюся, вивозять як мокре горить. Якщо так будуть йти роботи, звичайно, до жодного грудня вони зроблені не будуть. Вчергове, як ми бачимо, їх плани залишаються лише планами".

Відкритий міст

Відкритий міст

twitter.com/666_mancer

Відкритий міст

Відкритий міст

twitter.com/666_mancer

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у середу, 20 листопада, прибув до Станиці Луганської на Донбасі, щоб відкрити відремонтований міст.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Особа
Олексій Журавльов
Місце
Україна Луганськ
Теги
Новини Донбасу Донбас Новини ЛНР видео пропаганда
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Братьев Кличко на открытии не было? Это хорошо.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Вот могут же , когда назло российской пропаганде делают. Нужно российской пропаганде обратить внимание на мосты в Киеве. Авось назло построят наконец) И жители Киева скажут за это спасибо российской пропаганде.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
А я переживал где свиноруские коментаторы, а они тут
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