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20 грудня • оновлено в 01:18
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Вкрали 10 млн: ГПУ розпочала розслідування щодо будівництва моста біля Станиці Луганської

1.3т
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Генпрокуратура виявила зловживання і розкрадання бюджетних грошей чиновниками одного з управлінь Луганської облдержадміністрації під час капітального ремонту моста у Станиці Луганській.

Як повідомила пресслужба ГПУ, 19 грудня правоохоронці провели низку обшуків, під час яких вилучили документи про будівництво моста через Сіверський Донець у Станично-Луганському районі.

За матеріалами слідства, посадові особи одного з управлінь ОДА, ймовірно, увійшли в змову з посадовими особами низки комерційних структур із метою розкрадання коштів, виділених на ремонт об'єктів інфраструктури.

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Будівництво моста у Станиці Луганській

Будівництво моста у Станиці Луганській

gp.gov.ua

Попередньо встановлено, що чиновники і бізнесмени мали намір привласнити понад 10 млн гривень.

Слідство вважає, що комерційна структура із залученням субпідрядної організації значно завищила обсяги та вартість ремонту моста.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ триває і здійснюється слідчими СУ ГУНП у Луганській області.

Проводяться слідчі дії, судові експертизи з метою встановлення обсягу завданих збитків.

Будівництво моста у Станиці Луганській

Будівництво моста у Станиці Луганській

gp.gov.ua

Будівництво моста у Станиці Луганській

Будівництво моста у Станиці Луганській

gp.gov.ua

Будівництво моста у Станиці Луганській

Будівництво моста у Станиці Луганській

gp.gov.ua

Будівництво моста у Станиці Луганській

Будівництво моста у Станиці Луганській

gp.gov.ua

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Новини Луганська і Луганської області Війна на Донбасі
Місце
Україна Луганськ
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Комментарии на сайте не модерированы
Petrov Valery
Petrov Valery
Этот мocт лучше смотреть через вeб-кaмеpу. Ржaчное сoopyжение. Теперь понятно, почему он такой узкий.
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