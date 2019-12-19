Вкрали 10 млн: ГПУ розпочала розслідування щодо будівництва моста біля Станиці Луганської

Генпрокуратура виявила зловживання і розкрадання бюджетних грошей чиновниками одного з управлінь Луганської облдержадміністрації під час капітального ремонту моста у Станиці Луганській.

Як повідомила пресслужба ГПУ, 19 грудня правоохоронці провели низку обшуків, під час яких вилучили документи про будівництво моста через Сіверський Донець у Станично-Луганському районі.

За матеріалами слідства, посадові особи одного з управлінь ОДА, ймовірно, увійшли в змову з посадовими особами низки комерційних структур із метою розкрадання коштів, виділених на ремонт об'єктів інфраструктури.

Будівництво моста у Станиці Луганській gp.gov.ua

Попередньо встановлено, що чиновники і бізнесмени мали намір привласнити понад 10 млн гривень.

Слідство вважає, що комерційна структура із залученням субпідрядної організації значно завищила обсяги та вартість ремонту моста.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ триває і здійснюється слідчими СУ ГУНП у Луганській області.

Проводяться слідчі дії, судові експертизи з метою встановлення обсягу завданих збитків.

Будівництво моста у Станиці Луганській gp.gov.ua

Будівництво моста у Станиці Луганській gp.gov.ua

Будівництво моста у Станиці Луганській gp.gov.ua

Будівництво моста у Станиці Луганській gp.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні українська сторона закінчила роботи з розмінування біля моста поблизу Станиці Луганської на Донбасі.

При цьому терористи "ЛНР" зірвали початок робіт із відновлення зруйнованого моста. Так, 31 серпня окупаційна адміністрація відмовила представникам "Укртрансмоста" в доступі до зруйнованої частини споруди на ділянці розведення №1.

Незабаром процес відновлення моста за дорученням Володимира Зеленського почали транслювати онлайн.

У мережі також з'явилися фотографії проведених робіт.

20 листопада президент України Володимир Зеленський прибув у Станицю Луганську, щоб відкрити відремонтований міст.

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