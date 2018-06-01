Стан важкий: з'явилися тривожні новини про здоров'я Балуха

Здоров'я українського активіста і політв'язня Володимира Балуха, який оголосив 19 березня безстрокове голодування в Сімферопольському СІЗО, знаходиться у важкому стані.

Про це "Крим. Реалії" розповів архієпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент.

"Як себе людина може відчувати через стільки днів голодування? Володимир перебуває у фізичному виснаженні. У нього немає сил", - повідомив Климент.

Він також додав, що під час судового засідання 31 травня Балух постійно пив воду.

За словами адвоката Балуха Дмитра Дінзе, в так званому "Роздольненському районному суді", підконтрольному Кремлю, 31 травня сторона звинувачення закінчила надавати докази по справі українського активіста Володимира Балуха.

Нова справа проти Балуха порушена через заяву начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Криму знущаються над засудженим українцем Володимиром Балухом.