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"Сталося страшне!" Топ-партієць Зеленського виявився причетним до смертельної ДТП

139.8т Читати матеріал російською

До ДТП під Полтавою, в результаті якого загинула одна людина і ще четверо отримали травми, причетний керівник обласної організації "Слуги народу" Олексій Сердюков.

Він за кермом Toyota мчав по зустрічній смузі і врізався в ВАЗ. При цьому офіційно ГУ ДСНС України в Полтавській області заявило, що за кермом Toyota нібито була жінка.

Незабаром Сердюков в Facebook підтвердив, що за кермом знаходився саме він, а його дружина Олена сиділа ззаду. "Вчора сталося страшне. Я пішов на обгін і під час обгону у мене провалилася передача і я не зміг закінчити обгін. Справа був автомобіль, я спробував з'їхати на узбіччя, але було пізно", - написав він.

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Сердюков підкреслив, що це "не знімає відповідальність" з нього. "У мене перелом тазу, Олена у важкому стані. Немає слів, які можна сказати щоб стало легше родичам загиблої дівчини. Єдине що ми можемо зробити - пообіцяти взяти на себе всі витрати, пов'язані з лікуванням та іншими витратами, пов'язаними з ситуацією і лікуванням інших потерпілих", - додав він.

Олексій Сердюков

Олексій Сердюков

facebook

Олексій Сердюков

Олексій Сердюков

facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, ДТП з Сердюковим сталося на трасі поблизу села Бречковка Диканського району. Toyota загорілася після зіткнення і повністю вигоріла. У мережі були опубліковані моторошні фото і відео з місця трагедії.

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Україна
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Обеленис Дмитрас
Обеленис Дмитрас
Придется отсидеть.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну и что?вон Меладзе тупо убил женщину переехав ее и ничего не сел гуляет себе на здоровье
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Сало Уронили
Сало Уронили
закон один для всех
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