Стало відомо, за що затримали чоловіка Скороход

Підприємця Олексія Алякіна, який є цивільним чоловіком народної депутатки Ганни Скороход, затримали вранці 14 листопада через розшук у Росії.

Про це заявив адвокат Сергій Тарасюк "Українській правді", уточнивши місце події – на розі вулиць Пилипа Орлика та Інститутської.

"Оголошено в розшук (Росією. – Ред.), був затриманий рік тому, тимчасовий арешт вже минув, він, скажімо так, пройшов через всі процедури, а зараз триває екстрадиційна перевірка", – пояснив він.

За словами адвоката, фактично була ще одна процедура, яка не визначена законом, затриманий повторно – законодавством це не передбачено.

Олексій Алякін 24 канал

"Підстави для затримання – ті ж, що були тогоріч. Тому це, фактично, ще одна екстрадиційна перевірка Генеральної прокуратури", – підкреслив він.

Алякіна доставлять у ізолятор тимчасового утримання, пізніше оберуть запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. На думку адвоката, засідання суду відбудеться 15 або 16 листопада.

Захисник стверджує, що попередні запобіжні заходи щодо Алякіна скасовані, оскільки його процесуальна поведінка була належною.

У серпні 2018 року Служба безпеки України затримувала Алякіна за запитом Росії, яка підозрює підприємця в шахрайстві. Він був заарештований, проте у вересні 2019 року термін арешту закінчився.

На початку 2019 року Алякіна позбавили українського громадянства. Водночас у 2013 році, коли підприємець отримував український паспорт, він відмовився від російського. За словами адвоката, наразі Алякін є особою без громадянства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіка Скороход 14 листопада затримали правоохоронні органи. Вона заявила, що це нібито помста за її політичну позицію і відмова голосувати за ринок землі.

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