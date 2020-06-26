Стало відомо, за що ексглава Кіровоградщини отримав хабар
Колишній голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балонь, якому повідомили про підозру, вимагав хабар, щоб залишити на посаді керівника Держпродспоживслужби.
Про це повідомив народний депутат 8 скликання від фракції "Радикальної партії України" Дмитро Лінько. Сума хабара – 1,8 млн гривень. За його словами, ексочільник ОДА за 8 місяців роботи повністю розвалив управління адміністрацією.
"Єдине, чим займалась його група заїзжих туристів із Херсона – це побудова корупційних схем на відкатах від компаній, які отримували державні замовлення. Відсотки відкатів доходили до 35%", – розповів він.
Лінько також повідомив, що за час керівництва ОДА Балонем, обласна влада не знайшла 1,7 млн гривень, щоб продовжити функціонування єдиного в області протитуберкульозного дитячого санаторію – його закрили.
"Наша команда Радикальної партії готує бій цим негідникам, які знищують нашу країну і наші регіони. Патріотичні сили мають об‘єднуватись єдиним фронтом, щоб знищити цю зелену напасть якнайшвидше", – наголосив Лінько.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Співробітники НАБУ 25 червня затримали ексголову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. Перед цим Кабмін погодив його відставку.
Також був затриманий іще один чиновник ОДА. За даними правоохоронців, вони вимагали хабар у розмірі 1,8 млн гривень. Перший транш у 100 тисяч гривень було передано в червні і зафіксовано правоохоронцями, а затримали чиновників при отриманні другого траншу в розмірі 250 тисяч гривень.
Президент Володимир Зеленський 26 червня звільнив Балоня з посади голови ОДА.